Šulc by rád ukončil čekání na gól. ‚Hraji trochu jinou pozici,‘ vysvětluje záložník před duelem v Albánii

Čeští fotbalisté už jsou v Albánii, kde v sobotu nastoupí k předposlednímu zápasu tohoto ročníku Ligy národů. Proti domácímu výběru budou hájit jednobodový náskok v čele tabulky své skupiny. V reprezentační sestavě by na stadionu v Tiraně neměl chybět záložník Pavel Šulc. Tirana 7:14 15. listopadu 2024

Před dvěma lety v létě odešel coby nepotřebný hostovat do Jablonce, dnes je z plzeňského Pavla Šulce hvězda fotbalové ligy a taky člen základní sestavy reprezentace.

Zatím nejlepší zápas v reprezentaci sehrál tahoun Plzně v září proti Ukrajině, kdy v Lize národů přispěl k výhře Čechů v Edenu dvěma přesnými zásahy.

Šanci od prvních minut pak Šulc dostal i v říjnových duelech výběru Ivana Haška, a byť má na kontě zatím jen osm reprezentačních startů, jeho pozice v týmu sílí.

„Jsem rád, že je to teď tak, jak to je a moc si toho vážím. Dělám všechno pro to, aby mi forma zůstala, aby se mi dařilo, ale zase se to může rychle otočit. Snažím se tedy dělat vše, aby se to nestalo,“ přiznává Pavel Šulc, který byl v minulé sezoně s 18 góly druhým nejlepším kanonýrem ligy.

Gólový půst

V tomto ročníku šikovný středopolař tolik produktivní není. Na vstřelenou branku čeká už 11 soutěžních zápasů, naposledy se trefil 26. září v Evropské lize ve Frankfurtu, a od té doby zaznamenal jen dvě asistence.

„Hraji trochu jinou pozici, než jsem hrál loni. V prvních zápasech jsem hrál útočníka a teď hraji spíš takového box to box střeďáka, takže se nedostávám úplně do šancí. Dělám vše pro to, abychom byli v Plzni úspěšní jako tým. Řekl bych, že výkony jsou o třídu lepší, než loni, kdy jsem těch gólů dával víc,“ myslí si Pavel Šulc.

Někdejší hráč Jablonce nebo Českých Budějovic v aktuální sezoně v součtu s reprezentací zasáhl už do 26 duelů a patří k nejvytíženějším českým fotbalistům.

„Když odehraji ve čtvrtek zápas a pak jdu v neděli do ligového, tak chci hrát vždy na 100 procent, ale pak třeba cítím, že mi chybí v některých situacích krok a to je třeba i tím, že nemám tolik síly,“ dodává fotbalový záložník Pavel Šulc, který se s reprezentací chystá na zápas Ligy národů v Albánii.

Ten začne v sobotu ve 20.45 v přímém přenosu na stanici Radiožurnál Sport.