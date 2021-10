AS Řím schytal v Norsku šestigólový výprask. ‚Naši náhradníci nejsou dost dobří,‘ řekl Mourinho

Třetí hrací den nové Evropské konferenční ligy přinesl další šokující zkraty favoritů. Zatímco anglický Tottenham například propadl 0:1 s nizozemským Vitesse, větší ostudu zažil AS Řím pod vedením kouče Josého Mourinha. Slavný italský tým s množstvím náhradníků v základní sestavě v zápase s norským mistrem Bodø/Glimt naprosto propadl a prohrál 1:6. Mourinho po zápase přiznal, že soupeř byl lepší po všech stránkách. Bodö 11:12 22. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér José Mourinho | Foto: Alberto Lingria | Zdroj: Reuters

O tom, jak překvapivý výsledek se zrodil, vypovídá Mourinhova dosavadní bilance. Za předchozích 1007 odkoučovaných zápasů nikdy nebyl svědkem toho, aby jeho tým dostal během jednoho zápasu 6 branek. Až do čtvrtečního výjezdu do norského města Bodø.

Mourinho chce v Římě dlouhodobý projekt. ‚Co je u jiných úspěch, u mě je katastrofa,‘ opřel se do kritiků Číst článek

„Je to má chyba. Chtěl jsem nechat odpočívat hráče mezi zápasy s Juventusem a Neapolí. Je to jednoduché, první tým Bodø/Glimt je lepší než naši náhradníci. Mohli jsme klidně dostat sedm nebo osm gólů,“ řekl Mourinho po zápase pro Sky Sport Italia.

Norský mistr, který nejvyšší domácí soutěž hraje teprve od roku 2018, rozjel opravdový ofenzivní koncert. Jeho dirigentem se stal jednadvacetiletý útočník Erik Botheim, který vstřelil tři góly a na další tři nahrál.

Římané šli do poločasu s hratelným výsledkem 1:2, Mourinho se navíc rozhodl ještě před 60. minutou vyčerpat svých všech pět střídání, ofenzivní smršť domácích to ale nezastavilo. Bodø především díky třem gólům během devíti minut ve druhé půli naprosto paralyzovalo svého slavného soupeře.

Jablonec přišel o výhru s Randers v poslední minutě. Dvougólového Čvančaru mrzel výkon rozhodčích Číst článek

„Máme velmi dobrý tým, ale nikdy jsem se netajil tím, že celkový kádr nemá dostatečnou kvalitu. Máme 13 hráčů, kteří se dají považovat za první tým, ostatní jsou bohužel na jiné úrovni,“ pravil Mourinho, který už v létě upozornil, že ve svém novém působišti nemůže investovat do posil tolik, kolik by si přál.

„Zvolil jsem tuto sestavu s těmi nejlepšími úmysly, chtěl jsem dát hráčům šanci a zarotovat v zápase na umělém hřišti a ve studeném počasí. Ale naši náhradníci nebyli dost dobří. V odvetě rozhodně musím nastavit svůj první tým,“ řekl Mourinho.

AS Řím je po půlce odehraných zápasů skupiny C na druhém postupovém místě se šesti body, těšit je může ale fakt, že je čekají dva domácí zápasy. Bodø/Glimt je se sedmi body první a v konkurenci AS, Zarje Luhaňsk a CSKA Sofia má velkou šanci na postup do vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy.