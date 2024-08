Nepříjemný soupeř, varuje před klíčovým utkáním s Kryvbasem trenér fotbalistů Plzně Koubek

„Ve Španělsku to byl přípravný zápas. Bylo to hodně bojovné, pak se to zbytečně kopalo,“ vzpomíná plzeňský kapitán Lukáš Kalvach na divoký zápas, ve kterém padlo 14 žlutých a jedna červená karta. V lednové přípravě Západočeši nakonec porazili Kryvbas 3:0.

„Vždycky se dá z minulosti a historie poučit. Určitě jsme se na tento zápas znovu podívali, ale spíš jsme čerpali z těch posledních zápasů, které soupeř sehrál v přípravě a nebo první kolo proti Černomorec Oděse,“ prohlásil trenér Miroslav Koubek. Kryvbas do nového ročníku ukrajinské ligy vstoupil výhrou 1:0.

„Jedná se o mužstvo, které má velmi dobrý přechod do útoku. Velmi dobře presuje, represuje. Jsou to všechno rychlí hráči, nepříjemný soupeř, mužstvo dobře organizované. Čili mužstvo, které hraje dobrý fotbal, fyzicky a běžecky náročný. K mužstvu Kryvbasu mám respekt, uznání,“ nepodceňuje soupeře Koubek.

A slova trenéra potvrdil i záložník Kalvach. „Je to nepříjemný soupeř, určitě organizovaný a bojovný, s rychlými přechody. Musíme být ostražití,“ popsal plzeňský kapitán.

Plzeň bude mít ve dvojutkání proti Kryvbasu výhodu odvety v domácím prostředí. Navíc úvodní duel se bude hrát na neutrálním hřišti. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu musí totiž Kryvbas nastoupit proti Plzni v košickém azylu.

„Že nehrají doma je asi určitá výhoda. I pro nás bylo cestování krátké, takže věřím, že přijedou i naši fanoušci, aby nás podpořili,“ doufá Kalvach.

Plzeň v minulé sezóně došla až do čtvrtfinále Konferenční ligy. Kryvbas se naopak do pohárové Evropy vrací po dlouhých 24 letech. I to by podle obránce Lukáše Havla měla být pro Západočechy výhoda.

„Musíme prodat zkušenosti, které jsme nabrali. Je tu sice spousta nových kluků, ale spousta z nich to minulý rok hrála, takže myslím, že máme na Evropu už zkušený tým,“ věří v sílu týmu Havel.