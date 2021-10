Plzeň na hřišti Slavie nevyhrála už sedm let. ‚Žádná série netvrá věčně,‘ věří Pavel Horváth

Jedinou remízu uhráli z posledních devíti soutěžních zápasů na hřišti pražské Slavie fotbalisté Plzně. Teď sice vedou tabulku, mají za sebou ale středeční nepovedený pohárový duel v Mladé Boleslavi. Asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth přesto doufá, že nepříznivá série s Pražany by mohl právě dnes večer skončit. Praha 12:04 31. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Horváth | Zdroj: Profimedia

„Žádná série netrvá věčně, snad budeme u toho, kdy tuto nepřízeň otočíme. Slavia má ale vynikající mužstvo, velmi dobrý realizační tým a spoustu individuálně silných hráčů. Pokusíme se je eliminovat a sehrát takový zápas, abychom byli bodově úspěšní,“ věří plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Mluví o prokletí slávistického domácího prostředí. Zápase naposledy v Edenu slavili v dubnu 2014. K utkání musí každopádně přistoupit lépe než ke středečnímu osmifinále českého poháru v Mladé Boleslavi.

„Ten zápas sám o sobě vyvolá u každého hráče větší koncentraci, někdy je to nahecování potřeba i brzdit. Aby byli v klidu, nenechali se strhnout nějakým soubojem a nereagovali na fanoušky,“ doufá ve stoprocentní koncentraci svých svěřenců Pavel Horváth, který se ještě vrací ke středeční blamáži v poháru s Mladou Boleslaví.

„Samozřejmě jsme si rozebrali chyby. Přispělo k tomu i to, že jsme hráli v Boleslavi brzy a bez diváků. Ale to neomlouvá to, co jsme předvedli, kolik chyb jsme udělali. Ty chyby jsme si ukázali, ale spíš jsme se bavili o tom, jak musíme hrát na Slavii, co si můžeme dovolit, a co ne.“

Proti Mladé Boleslavi plzeňští trenéři od začátku šetřily některé opory, včetně nejlepšího ligového střelce Jeana-Davida Beaugela, výkon celého týmu byl ale hodně nepovedený. Česká pohárová soutěž fanoušky v Česku netáhne, zato dnes večer v Edenu očekává Pavel Horváth úplně jinou atmosféru.

„Je to stadionem, je to tím, jaký nás čeká soupeř a navíc je to i souboj o první místo v tabulce, takže se moc těším,“ myslí už Pavel Horváth dopředu na souboj o mistrovský titul. Teď by i případná prohra na Slavii udržela Viktorii v čele tabulky, Pražané mají totiž čtyřbodové manko.

Zápas mezi Slavií Praha a Viktorií Plzeň začína v 18.00 a přímým přenosem ho vysílá Radiožurnál Sport. Na iROZHLAS.cz můžete šlágr kola živě sledovat v online reportáži

F:L (PLATNÉ K 31. 10. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 34 26 8 0 85:20 86 2. Sparta 34 23 5 6 82:43 74 3. Jablonec 34 21 6 7 59:33 69 4. Slovácko 34 19 6 9 58:33 63 5. Plzeň 34 17 7 10 60:45 58 6. Liberec 34 14 10 10 44:32 52 7. Pardubice 34 15 7 12 41:42 52 8. Ostrava 34 13 10 11 48:38 49 9. Olomouc 34 11 12 11 40:40 45 10. Bohemians 1905 34 10 13 11 40:37 43 11. Ml. Boleslav 34 10 9 15 49:54 39 12. Karviná 34 9 12 13 37:49 39 13. Č. Budějovice 34 9 11 14 33:47 38 14. Zlín 34 8 8 18 30:50 32 15. Teplice 34 7 9 18 34:66 30 16. Brno 34 5 11 18 33:57 26 17. Příbram 34 5 10 19 26:65 25 18. Opava 34 3 8 23 23:71 17