Křetínský by se podle britských médií mohl stát spoluvlastníkem West Hamu, má získat 27 % akcií

Český podnikatel Daniel Křetínský se podle britských médiích chystá koupit podíl v anglickém klubu West Ham United. Křetínský, který vlastní i fotbalovou Spartu, by měl odkup 27 procent akcií dokončit v příštích dnech. Miliardář zároveň údajně zvažuje, že se v budoucnu stane většinovým vlastníkem londýnského klubu. Londýn 17:19 28. října 2021

Podle serveru The Athletic pracuje West Ham s Křetínským na uzavření transakce už několik měsíců. Počáteční investice do klubu, za který nastupují i tři čeští reprezentanti, by Křetínského měla přijít na 700 milionů liber (přes 21 miliard korun). Podle Sky by dohoda mohla být veřejně ohlášena na konci prvního listopadového týdne.

Odkup 27 % akcií ve West Hamu má českému miliardáři zároveň otevřít dveře k budoucí koupi majoritního podílu v klubu, díky čemuž by se stal jeho hlavním vlastníkem.

V současnosti klub z největší části vlastní podnikatelé David Sullivan (51,1 %) a David Gold (35,1 %), kteří do něj vstoupili v roce 2010. V posledních letech však často byli pod palbou kritiky ze strany fanoušků, kteří jim vyčítali nedostatečné investice do kádru.

Křetínský od roku 2004 vlastní se skupinou J&T pražskou Spartu a vytvořil z ní finančně nejstabilnější fotbalový klub v zemi. Šestačtyřicetiletý podnikatel je podle nejnovějšího žebříčku časopisu Forbes čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovanou hodnotu majetku ve výši 87,8 miliardy korun. Křetínský je mimo jiné majoritním vlastníkem Energetického a průmyslového holdingu (EPH) a podniká také v médiích.

West Ham, v němž působí trojice Čechů Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král, zažívá v posledních dvou letech úspěšné období. Po příchodu trenéra Davida Moyese vyměnil boj o udržení v soutěži za boj o pohárovou Evropu. Klub z východního Londýna loni skončil na 6. místě, letos je po devíti odehraných kolech čtvrtý.