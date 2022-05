Finále českého poháru bylo odloženo kvůli špatnému počasí, Slovácko vyzve Spartu v náhradním termínu

Finále českého fotbalového poháru MOL Cupu mezi Slováckem a Spartou Praha se kvůli nezpůsobilému terénu dnes neodehraje. Uherské Hradiště zasáhl před utkáním silný přívalový déšť a hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay zápas odložil. Novináře o tom informoval Martin Gregor z tiskového oddělení Fotbalové asociace ČR, která je pořadatelem poháru. Uherské Hradiště 19:06 4. 5. 2022 (Aktualizováno: 19:22 4. 5. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Deštěm promáčený stadion v Uherském Hradišti | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Zápas měl mít výkop v 19:00. Náhradní termín určí řídící orgán soutěže, předběžně by se mělo hrát 18. května. Finále hostí Slovácko proto, že bylo v době semifinále hůře postaveným týmem v tabulce koeficientů poháru za léta 2017 až 2021.

Stadion v Uherském Hradišti začal zhruba hodinu a půl před výkopem „bičovat“ prudký déšť. Na trávníku byla voda a hráči nemohli absolvovat tradiční předzápasovou rozcvičku. Zhruba 10 minut před výkopem pak hlavní sudí kvůli nezpůsobilému terénu zápas odložil.

„Nezbývalo nám nic jiného, než utkání odložit. A to z důvodu nezpůsobilé hrací plochy a také z důvodu ochrany zdraví hráčů. Nebyla ani předpověď, že se to zlepší,“ řekl na tiskové konferenci Szikszay.

„Všichni viděli, co je na hrací ploše. Není předpoklad, že by se to zlepšilo. Zástupci obou klubů s tím taky souhlasí,“ doplnil delegát utkání Jan Zahradníček.