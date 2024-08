Červ by si po postupu přál Hoffenheim s explzeňským Hranáčem. A ještě United, dodává trenér Koubek

Český fotbal bude mít v hlavní fázi Evropské ligy dva kluby. Ke Slavii se připojila také Plzeň. Ta po domácí výhře 1:0 nad Hearts stejným výsledkem zvládla i odvetu ve skotském Edinburghu. Edinburgh 10:18 30. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Červ, Jan Kopic a Václav Jemelka slaví gól do sítě skotských Hearts | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: Profimedia

„Je to velký úspěch, hrajeme o stupeň lepší ligu. Na druhou stranu, Plzeň je v posledních čtrnácti letech, až na pár let, pravidelný účastník, takže pro naše fanoušky to novinka není,“prohlásil plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport po postupu plzeňských fotbalistů do hlavní fáze Evropské ligy

Ten na jaře dovedl Západočechy do čtvrtfinále Konferenční ligy, teď se může těšit na hlavní fázi Evropské ligy. Po domácí výhře 1:0, zajistil stejný výsledek Plzni v odvetě záložník Lukáš Červ.

„Prvních dvacet minut nás atmosféra ze stadionu neuvěřitelně vařila, to jsem si myslel, že to bude těžký zápas. Hra plynula a najednou byl poločas. Škoda, že jsem neproměnili šanci na konci nastavení, to by je zlomilo o trochu dříve. Byl to takový ostrovní fotbal, zvlášť na takhle malém hřišti, kde jsme byli často v souboji,“ popsal zápas s třetím týmem skotské ligy Červ.

Plzeň ale zvládla odvetu ve Skotsku s přehledem. Hearts do prakticky žádné šance nepustila. Na defenzívě se nepodepsal ani víkendový přestup reprezentačního obránce Robina Hranáče do Hoffenheimu. Dvojici Jemelka, Dweh doplnil Milan Havel.

„Výkon Milana byl nedílnou součástí naší výborné defenziv. Podal skvělý výkon a prokázal zkušenost. Po skoro roční pauze se vrátil do dobré formy a navazuje na minulost,“ chválil Koubek. Třetí rok po sobě si Plzeň zahraje hlavní fázi některého z evropských pohárů.

United nebo Hoffenheim

„Abych neurazil štěstí, tak jsem soupeře předem nezkoumal. Říkal jsem si, že to nechám na losu samotném. A ještě vím, že je tam například Manchester United, to by byl pěkný dárek. Hlavně pro fanoušky,“ dodává Koubek.

Slavný anglický klub by si přál i záložník Lukáš Červ. Ten by si ale raději zahrál na Old Trafford. Pikantní by také bylo, kdyby los Plzni přisoudil Hoffenheim. V německém klubu totiž působí Pavel Kadeřábek, David Jurásek, Adam Hložek a od víkendu i explzeňský Robin Hranáč.

„Bavili jsme se, že by bylo hezké, kdybychom se takhle potkali. Tak chceme hrát s Hranym,“ smál se Červ.

Software při losování každému z týmů v Evropské lize přidělí osm protivníků. Bude také okamžitě známo, ve kterých zápasech bude mít mužstvo výhodu domácího prostředí. Soupeře pro hlavní fázi Evropské ligy se fotbalisté Plzně i Slavie dozví ve čtvrtečních 13 hodin.