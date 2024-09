Brankáři Holý s Vaclíkem jsou stále bez angažmá. ‚Jsme v půlce září, nemůžeme si vybírat,‘ říká Vaclík

„Postele na míru. Na hotelech jsou bez míry, takže pokud tam je ten dřevěný konec, tak mám ráno omlácené kotníky,“ usmíval se v uvolněné atmosféře dvaatřicetiletý gólman Tomáš Holý, bývalý český reprezentant v mládežnických kategoriích.

Teď je stejně jako o tři roky starší Tomáš Vaclík bez angažmá. Společně se připravují v tréninkovém centru pražské Sparty, kde se scházejí v sedm hodin ráno.

„Načasovat tu formu, že mi někdo zavolá v úterý, abych byl v sobotu schopný chytat zápas, tak to nejde. Jenom díky tomu brankářskému tréninku to nejde. I jako gólmani potřebujeme mít trénink s týmem, abychom si zvykli na timing, rychlost, čtení hry a tyhle věci. To v gólmanském tréninku udělat nejde,“ říká Vaclík, který se však po fyzické i technické stránce cítí i bez týmu velmi dobře.

Brankář Holý, kterému skončila smlouva v anglickém Carlisle, byl v létě blízko podpisu v Dynamu České Budějovice, k domluvě s klubem ale nakonec nedošlo.

„Čekám na další příležitost, která bude dávat smysl. To, co mi nabízeli v Budějovicích, mi ve finále se obávám mohlo víc ublížit, než prospět, přibližuje Tomáš Holý, proč se nakonec nedohodl na jihu Čech.

Vaclík, který v minulosti slavil třeba triumf se Sevillou v Evropské lize povídá o tom, kde by si ještě rád zahrál.

„Vzhledem k tomu, že jsme v půlce září, tak si nemůžeme úplně vybírat. Ale kdybych měl za sebe říct jednu zemi, tak do Španělska. Umíme jazyk, narodila se nám tam druhá dcera, celkově se nám tam ten život líbil,“ má jasno Vaclík.

