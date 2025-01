Je to splněný sen, říká fotbalový rozhodčí Rouček. V 28 letech by mohl nastoupit k mezinárodním zápasům

Je mu teprve 28 let, přesto už v české nejvyšší fotbalové soutěži odřídil Karel Rouček 40 zápasů jako hlavní sudí. Loni v záři ho komise rozhodčích a výkonný výbor schválily na mezinárodní listinu pro rok 2025. V únoru proto rodáka z Ústeckého kraje čeká nováčkovský seminář potřebný pro zapsání na listinu FIFA. Praha 16:02 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Rouček | Zdroj: ČTK

Fotbalový rozhodčí Karel Rouček si plní sny. Je totiž krůček od toho, aby řídil zápasy na mezinárodní scéně.

„Musím projít veškerými fyzickými testy, zdravotní prohlídkou, pravidlovými testy, videotesty. Je to asi týdenní kemp a když všechny náležitosti splním, tak budu pro rok 2025 jeden z českých rozhodčích na mezinárodní listině,“ prozradil Karel Rouček.

Ten si ještě nedávno ani neuměl představit, že by jednou mohl řídit mezinárodní zápasy.

„Je to splněný sen. Když jsem začal být rozhodčím, tak jsem to o tom asi ani nesnil. Mým snem byla první liga, takhle daleko jsem vůbec nemyslel. Teď, když to přišlo, nečekal jsem to, tak je to pro mě závazek dokázat, že to není náhoda a nechci si uříznout ostudu,“ přibližuje osmadvacetiletý rozhodčí.

Proto se na únorový kemp Rouček intenzivně připravuje. Kromě jiného piluje svou angličtinu.

„Angličtina je nezbytnost, snažím se ji zdokonalovat. Určitě se domluvím, ale chtěl bych ji mít na preciznější úrovni. Chodím už rok na konverzace, kde se snažím zlepšovat, a také se snažím zlepšovat po fyzické stránce. Psychika je pro rozhodčího dost relativní podle toho, jak se vám daří anebo ne. To, co můžeme ovlivnit, je znalost pravidel, angličtina, fyzická stránka, potažmo flexibilita pohybu a zdravotní stránka,“ vysvětluje Rouček.

Vysněné stadiony

Fotbalový rozhodčí, který českou první ligu píská druhou sezonu, má jasno, na kterém stadionu by chtěl řídit pohárový nebo mezistátní zápas.

„Jsem velký fanda světových stadionů a kamkoliv jedu na dovolenou, tak chci vidět stadion. Asi by se mi líbil Dortmund, protože to je můj dětský sen. Zapískat si tam utkání, to by byl jeden z těch snů. Určitě také nějaké utkání v Anglii,“ přál by si.

O vytouženém stadionu má Rouček jasnou představu. Stejně tak o světových hvězdách, které by rád na hřišti potkal.

„Být v utkání, kde by byl nějaký hráč, který je jeden z nejrychlejších na světě, třeba Kylian Mbappé nebo Vinicius Júnior. Kdyby se tihle dva hráči rozeběhli a já měl za nimi utíkat, tak to by mě docela zajímalo, taková konfrontace,“ uzavírá fotbalový rozhodčí Karel Rouček.