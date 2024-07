Líbily se mi nůžky Klimenta, chválil expert Horváth střelce Olomouce. Slavia na něj působila unaveně

Jaký byl jeden moment, který ti utkvěl v paměti z víkendového kola nejvyšší fotbalové soutěže?

Stalo se toho spoustu, ale v rychlosti bych asi vypíchl nůžky olomouckého Honzy Klimenta, který dlouho nehrál a vlastně porazil České Budějovice. Dal dvě branky a rozhodl zápas.

Slavia Praha ztratila na Slovácku. Mám pocit, že rozjezd není úplně přesvědčivý, protože se někteří hráči vrátili z Eura a dokonce i Sparta na Letné působila trochu unaveně. Co si o tom myslíš?

Je velké teplo a je potřeba to připomenout, protože to k žádnému tempo fotbalu nepřispívá, síly dochází a každý hráč si to rychle uvědomí. Sparta měla lehčí pozici, že hrála doma s Pardubicemi. Ne, že by byly slabší, ale papírově tak vypadaly. Na hřišti šly Pardubice do vedení, takže pro Spartu těžký zápas, ale zvládla ho otočit a měla sílu na to, aby to otočila.

Oproti tomu Slavia se za celý zápas nedostala do žádného velkého tlaku, Slovácko bylo velmi dobře připravené do defenzivy a dopředu toho moc nepředvedlo. Všechny týmy mimo Plzně, které chtějí hrát o poháry, tak zápasy se Slavií a se Spartou, co skončí remízou, jsou malou výhrou. I Slovácko bylo připravené, Slavia na mě působila taková utahaná.

Jak se ti líbili noví hráči ve slávistické sestavě. Brankář Antonín Kinský, střídající Ondřej Prepsl, také Tomáš Chorý?

Kinského sleduji už dlouho, potkal jsem ho u doktorky v Příbrami, kde cvičil, a od té doby o něm vím. Je to mladý kluk, hodně na sobě pracuje, nic složitého neřešil. Prepsl byl pro mě trochu překvapení, že hrál pozici šestky a nehrál to vůbec špatně, i když jsem čekal, že bude střídat a bude hrát Lukáš Provod a Slavia bude chtít zápas zlomit. Tomáš Chorý vlastně nedostal příležitost. Slavia hrála s tím, co měla ve vápně - Chytil, Chorý málo.

Kinský je nesmírně ambiciózní hráč a nová jednička Slavie, ale chtěl ho i Liberec, který měl o tohoto brankáře také zájem. Pro Liberec to byla nad Karvinou asi důležitá výhra, že?

Také to nebylo jednoduché. Bylo obrovské vedro a prohráváte po krásné šibenici Regalliho, nádherná střela, těžko se to chytá. Těžký úvod pro Liberec. Pak předvedli jednu nacvičenou akci, kterou karvinská obrana zbaštila jako dorostenci a vyrovnali. Je to opravdu těžké otáčet v takovém počasí zápasy, protože síly opravdu ubývají. Je to hodně podstatná součást zápasů a výsledků.

Jak teplo vadilo, nebo nevadilo Michalu Hlavatému, záložníkovi Liberce. Ten při své premiéře zaznamenal dvě asistence. Co na něj říkáš?

Michal je pan fotbalista. Měl větší dres, tak mu to asi profukovalo a vedrem netrpěl. Dvě gólové přihrávky v novém působišti, je to pro něj veliké povzbuzení. Jeho fotbalovost v Liberci ještě vynikne. V neděli předvedl, proč ho Liberec kupoval.

Díval jsem se na soupisku Liberce a to jsou extrémně mladí hráči. Není na ně zbytečný tlak? Může takto mladý tým uspět?

Myslím, že o tom Michal Hlavatý po zápase mluvil, že to vnímají, ale nepřipouští si to. S takovými hráči, pokud jsou fotbaloví a jsou vybraní i charakterově, tak se velmi dobře pracuje. Je to zajímavý projekt a uvidíme, jestli budou tabulkou stoupat. Myslím, že by měli hrát nahoře.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 22. 7. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre Rozdíl B 1. Plzeň 1 1 0 3:1 2 3 2. Liberec 1 1 0 3:1 2 3 3. Jablonec 1 1 0 2:0 2 3 4. Olomouc 1 1 0 2:0 2 3 5. Bohemians 1905 1 1 0 2:1 1 3 6. Sparta 1 1 0 2:1 1 3 7. Hr. Králové 1 1 0 1:0 1 3 8. Slovácko 1 0 0 0:0 0 1 9. Slavia 1 0 0 0:0 0 1 10. Pardubice 1 0 1 1:2 -1 0 11. Ostrava 1 0 1 1:2 -1 0 12. Teplice 1 0 1 0:1 -1 0 13. Karviná 1 0 1 1:3 -2 0 14. Dukla Praha 1 0 1 1:3 -2 0 15. Č. Budějovice 1 0 1 0:2 -2 0 16. Mladá Boleslav 1 0 1 0:2 -2 0