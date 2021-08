První sezonu nechytal, přesto štaci v Portugalsku hodnotí kladně. ‚Obrovská škola,‘ říká brankář Trmal

Před rokem se brankář Matouš Trmal rozhodl pro odvážný tah - po dvou letech v české nejvyšší soutěži se přesunul ze Slovácka do Portugalska. Úvodní sezona ve Vitórii Guimaraes byla podle dvaadvacetiletého gólmana složitá, nyní ale začíná pravidelně chytat a život na severozápadě Portugalska si pochvaluje. „Možná někdo řekne, že přestup byla chyba, ale já to zpětně vše hodnotím pozitivně,“ řekl Trmal v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Guimaraes (Portugalsko) 14:00 19. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matouš Trmal | Foto: Twitter | Zdroj: Vitoria SC1922

V Guimaraesi začínáte druhou sezonu, jak se zatím cítíte?

Musím říct, že už vím, do čeho jdu, a cítím se tu mnohem lépe než tu první sezonu, která byla po všech stránkách docela složitá. Už je to všechno lepší.

Na začátku sezony jste odchytal všechny minuty v ligovém poháru i v lize, dvakrát se vám povedlo vychytat čisté konto. Cítíte, že vaše pozice v týmu sílí?

Doufám, že ano. Příprava se mi povedla, v ní jsem se střídal s dalšími třemi gólmany a odchytal toho hodně. Pak jsem nastoupil v poháru, kde jsme v obou dvou kolech postoupili. Myslím, že tu pohodu jsem si přenesl i na ligu, tam jsme sice ve dvou zápasech ještě nevstřelili gól, ale mně se docela povedly.

Jaké jsou vlastně fotbalové ambice Guimaraese? Top čtyřku okupuje Sporting, Porto, Benfica a Braga, váš tým skončil loni sedmý, těsně pod příčkami zajišťujícími Evropu. Ten cíl se tedy asi nabízí, že?

Určitě, chtěli bychom hrát co nejvýše a kvalifikovat se do evropských pohárů. Dva roky už tu poháry nebyly a docela nás to mrzí. Chtěli bychom bojovat za top čtyřkou nebo si to o top čtyřku rozdat s Bragou.

Ty dva zápasy, co jsme zatím hráli, se nám ale výsledkově nepovedly, i když herně to úplně špatné nebylo. Zatím nedáváme góly, to je náš problém. Snad to bude jen lepší.

Loňská brankářská jednička Bruno Varela je zraněný. Máte informace, kdy by se měl vracet, aby vám zase dělal konkurenci?

Už se připravuje individuálně, koleno mu drží, takže si myslím, že je jen otázka času, než zase nastoupí do tréninku a budeme mezi sebou bojovat. Já mám teď pozici, kde se můžu jen ukázat, je to v podstatě na mně.

Jaký je mimofotbalový život v Portugalsku?

Minulou sezonu tu byl pořád cítit covid, lidé nevycházeli, ale nyní už je to lepší. Při jedné vlně covidu bylo všechno zavřené. Je složité přijít do nového prostředí a zjistit, že tu vlastně nic není.

Teď už je tu ale asi 80 procent lidí naočkovaných a vrací se to do normálu. Restrikce už prakticky nejsou, jen nošení roušek uvnitř platí. Už to ale začíná vypadat, lidé jsou venku, jezdí sem turisté, takže je to hned příjemnější. Dřív mi tu lidi vadili a teď jsem rád, že je vidím, to je takový paradox. (smích)

Můžete Guimaraes fanouškům přiblížit? Čím je město zajímavé?

Je to hodně historické město, ve kterém je hezký hrad. Bylo to první hlavní město Portugalska a turisté ho dost navštěvují. Každý, kdo tady byl, tak si to chválí.

V kabině jsou hráči spousty národností, s kým se bavíte nejvíc?

Minulou sezonu tu bylo snad dvanáct cizinců, ale už to docela povyházeli. Teď je tu jen Francouz Nicolas Janvier, Angličan Marcus Edwards, dva Afričani... Klub to trochu změnil, bere už hlavně Portugalce. Ale vycházím hlavně s Janvierem, bydlíme vedle sebe a jsme v kontaktu. Edwards bydlí shodou okolností pod námi, takže jsme taková trojka. Ale problém nemám s nikým, všichni jsou přátelští, všichni se snaží pomoct.

Závěrem, kdybyste měl přechod do Portugalska zhodnotit, vnímáte to zpětně jako dobrý krok?

Vždycky říkám, že i když jsem minulou sezonu nechytal, byla to pro mě obrovská škola. Možná někteří čeští fotbaloví fajnšmekři řeknou, že to byla chyba a měl jsem si počkat na lepší nabídku, ale já to vše zpětně hodnotím pozitivně. Vždy jsem si chtěl zahraničí zkusit, a když přišla tato nabídka, nebylo o čem diskutovat. Hodně jsem se posunul mentálně i fotbalově, je to úplně jiné prostředí, které se s Českem nedá srovnávat. Navíc pokud teď budu chytat, bude to jenom lepší.