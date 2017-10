Mladí fotbalisté se učí, jak komunikovat s novináři. Pomoci by jim v tom měla nová školení

Hláška sportovců „tak určitě“, kterou sportovci začínají své odpovědi, už zlidověla. Fotbalová asociace se teď snaží, aby hráči mluvili před kamerami a diktafony profesionálněji, a tak pořádá mediální školení, jako třeba tento týden v Nymburku pro členy reprezentace do patnácti let.

„Když dostaneš otázku, vždycky máte čas, kluci. Pokud hned víte odpověď, pokud je to vyloženě pocitový, jako jak se cítíš teď po tom zápase, tak to ze sebe samozřejmě vysypete, to je jasný. Když je to ale otázka, co jste dneska dělali v tréninku a jaký si z toho měl pocit, tak ty bys neměl chtít hned odpovídat. Klidně si to nechte chvilku projít hlavou,“ radil mladým fotbalistům bývalý sportovní reportér a nynější projektový manažer fotbalové asociace Ondřej Lípa.

Ten se snaží i o to, aby mladí fotbalisté brali novináře jako partnery. Někteří totiž o žurnalistech moc pěkně nemluví. „Podle mě moc důležití nejsou, dělají furt jen takový drby, většina z nich to dělá,“ řekl jeden z reprezentantů.

Ale nejde jen o komunikaci s novináři. Asociace hráče vychovává celkově tak, aby fotbalisté měli na veřejnosti lepší pověst. „Vytváříte image národního týmu. Já bych hrozně chtěl, aby všichni chodili a říkali ‚ti kluci od fotbalové reprezentace, to je pecka. Kamkoliv přijdou, pozdraví, jsou slušní‘. Pozdravte paní uklízečku klidně třikrát, ona bude ráda,“ zdůrazňoval na školení Lípa.

Komunikace mezi fotbalisty a médii má čím dál lepší úroveň. Dnes už je například nepředstavitelné, aby ligový klub neměl tiskového mluvčího. Zásluhu na tom prý mají obě strany.

„Vnímám posuny na obou stranách. Já třeba očekávám, že i média na sobě pracují takovým způsobem, jak se my snažíme pracovat s klukama. Vidím prostor pro zlepšení na obou stranách, ale cítím, že to opravdu jde tím správným směrem,“ dodává pro Radiožurnál Ondřej Lípa.