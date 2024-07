‚Můžeme s lidmi sdílet vtipné momenty.‘ Němečtí fotbalisté se ve volnu baví natáčením videí

Fotbalové mistrovství Evropy má v těchto dnech krátkou pauzu, úvodní čtvrtfinálové zápasy jsou na programu v pátek. Španělsko se utká s domácím Německem a Portugalci narazí na Francii. Do té doby se hráči mohou vedle tréninku věnovat odpočinku, nebo natáčení videí pro fanoušky. Například němečtí fotbalisté jsou díky sociálním sítím v kontaktu se svými příznivci téměř nonstop. Berlín 13:19 4. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Niclas Füllkrug | Zdroj: Reuters

Hráči Německa si během mistrovství Evropy oblíbili natáčení různých fotbalových výzev. Naposledy žonglováním udrželi míč ve vzduchu, aniž by jim spadl na zem, a následně ho přihrávkami dostali do odpadkového koše.

To vše mimochodem prováděli v kanceláři plné počítačů a televizí. Podobný kousek zvládli i u bazénu, kde měli místo koše jako terč plavecký kruh. Další německou specialitou je natáčení kvízů, soutěží nebo malých podcastů.

Například útočník Niclas Füllkrug a obránce David Raum si originálně uvedli pořad s názvem „Reakce na zápasy,“ když se navzájem představili jako „zázračná hlava“ a „super-křídlo.“ I z těchto maličkostí je patrné, že si Němci domácí šampionát užívají.

„Myslím, že je to zábavný způsob, jak můžeme s lidmi sdílet vtipné momenty, které každý den prožíváme v našem tréninkovém kempu. Čtu spoustu komentářů, že je to jako na školním výletě a musím uznat, že je to téměř pravda. Prostě si užíváme spoustu legrace, máme se skvěle, a když vyhráváme, tak je to ještě zábavnější,“ popsal pozitivní atmosféru v týmu německý fotbalista David Raum, kterého těší, že může prostřednictvím menších nebo delších videí sdílet dění v mančaftu přímo s fanoušky.

„Ano, i díky jednomu malému videu mohou lidé nahlédnout do naší kabiny. Jsme tímto způsobem propojení s fanoušky a myslím, že jsou za to rádi. Je příjemné dát lidem něco málo nazpět,“ dodal německý reprezentant.

Jestli budou mít Němci dobrou náladu i po čtvrtfinále bude jasné v pátek večer. Zápas Španělska s Německem i duel Portugalska s Francií odvysílá živě Radiožurnál Sport.