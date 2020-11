Liberec řeší před Evropskou ligou stejný problém jako Slavia, kádr značně oslabil koronavirus

„Včerejší testy UEFA na Covid nám prokázaly vícero pozitivních hráčů včetně několika členů realizačního týmu. Do Hoffenheimu tudíž odcestujeme ve značně oslabené sestavě. Situace je prostě taková a my to bereme tak, jak to je,“ řekl pro klubový web trenér Slovanu Pavel Hoftych.

„Teď počítáme padlé a skládáme hráče, kteří k nám přibyli z B-týmu. Jelikož je ze strany UEFA samozřejmě zájem, aby se zápas odehrál, tak se intenzivně řeší parametry počtu hráčů pro tento zápas a zítra bychom podle všeho měli odletět,“ prozradil Hoftych.

„Uvidíme s kým a uvidíme, jak dáme sestavu dohromady,“ doplnil trenér, jak plánuje vypořádat se s nepřízní osudu.

Počet nakažených Severočeši nechtěli specifikovat. Brankář Filip Nguyen ale na facebooku napsal, že právě on je jedním z nakažených.

„Zápas, na který jsem se ve skupině nejvíce těšil, na půdě Hoffenheimu. Do toho nominace do české reprezentace. Bohužel pozitivní test na covid-19 mi vše překazil. Ale vše se děje z nějakého důvodu,“ uvedl Nguyen.

Liberec má po dvou kolech skupiny na kontě tři body za výhru 1:0 v Gentu. Minulý týden utrpěl debakl 1:5 na hřišti Crvené zvezdy Bělehrad.