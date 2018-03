V sobotu čeká ligu derby pražských S. Sparta do něj jde s novým trenérem a Slavia z pozice favorita

Fotbalová HET liga má na programu derby pražských S, rozhodně nejvýznamnější sportovní událost tohoto víkendu v Praze. Po několika letech pojede Slavia na Letnou jako favorit. Jaké jsou pohledy kapitána Sparty a trenéra Slavie? Sobotní zápas bude iROZHLAS sledovat v online reportáži a Radiožurnál vysílat živě. Praha 11:00 16. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Trpišovský, nový trenér Slavie | Foto: SK Slavia Praha | Zdroj: www.slavia.cz

Je to velká událost, stejně každý půlrok. Pražské derby je dlouho dopředu vyprodané, ale jestli je něco letos jinak, pak je to postavení pražské Sparty. Ambiciózní klub se trápí, je až pátý, jeho vedení už sáhlo ke změně trenéra, a před zápasem s pražským rivalem platí, že má hra Letenských k ideálu hodně daleko.

„Všichni víme, jak ta tabulka vypadá. Jestliže chceme uhrát druhé místo, tak musíme se Slavií vyhrát. Nám v tuhle chvíli nezbývá nic jiného, než tvrdě pracovat a ono se to otočí. My všichni věříme, že tenhle zápas je pro nás ta nejlepší možnost jak to zase obrátit na naší stranu,“ říká útočník a kapitán Sparty David Lafata.

Po letech pojede na Letnou jako favorit Slavia, i když trenér sešívaných Jindřich Trpišovský tápání soupeře příliš nevnímá.

„Nějak se o ně moc nestarám. Já se starám o nás, my máme sami dost práce a starostí a pro nás je důležité, abychom ty zápasy zvládali. Pokud to budeme opakovaně potvrzovat, tak se můžeme dívat na ostatní,“ dodal trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Derby pražských S začne v sobotu v půl šesté. Zápas bude iROZHLAS sledovat v online reportáži a Radiožurnál vysílat živě.