Trojan slavil šedesátiny v Ďolíčku. Při exhibičním utkání se vybíraly peníze na dobrou věc

Ve vršovickém Ďolíčku se sešla známá jména české sportovní a kulturní scény. U příležitosti nedávných šedesátin herce Ivana Trojana k charitativnímu fotbalovému zápasu nastoupily stará garda Bohemians a tým Real Top Praha složený ze známých osobností. Praha 17:59 22. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Trojan se netají tím, že je hrdým fanouškem pražského fotbalového klubu Bohemians | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo/Profimedia

Nejen na Ivana Trojana se dorazily podívat stovky fanoušků. Několikanásobný držitel Českého lva byl hlavní postavou mimo hřiště i na něm. Utkání skončilo 1:1. Trojan nejprve skóroval za Bohemians a poté, už v dresu Realu Top Praha, přihrál na vyrovnávací gól synovi Václavovi. Životní jubileum slavného herce přišla do Ďolíčku oslavit velká řada osobností.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak to ve středu 21. srpna žilo na stadionu v Ďolíčku

„Je to speciální akce k Ivanovým šedesátinám. Je to člověk, který má srdce na správném místě a je to vidět i na tom, kolik lidí přišlo a kolik lidí hraje fotbal. Všechno se povedlo a můžeme být rádi, že máme v České republice takového herce, jako je Ivan Trojan,“ řekl hokejový mistr světa Jakub Voráček.

Někdejší kapitán národního týmu si v jednom dresu zahrál mimo jiné s fotbalovým vicemistrem Evropy z roku 1996 Vladimírem Šmicerem. Ten věří, že „jeho“ Slavia má i po úvodní prohře 0:2 ve Francii šanci postoupit přes Lille do hlavní fáze Ligy mistrů.

„V Edenu to nebudou mít nejjednodušší, protože se nám tam povedlo porazit i silnější týmy. Francouzi si budou věřit, ale musíme je zaskočit,“ myslí si vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem Vladimír Šmicer.

Charitativní zápas v Ďolíčku nakonec vynesl víc než milion a půl korun pro Klub nemocných cystickou fibrózou, jehož patronem je právě Trojan.