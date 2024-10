Zápasy v evropské soutěži nás posouvají. Vyhovuje nám hrát do otevřenější obrany, říká Kušej

Tři starty v předkole na hřištích soupeřů a stejný počet výher. S takovou bilancí se fotbalisté Mladé Boleslavi probojovali do základní fáze Konferenční ligy. Tu rozehrají v 18 hodin a 45 minut na Národním stadionu v arménském Jerevanu proti týmu FC Noah. Pochopitelně s přáním, aby na úspěšnou bilanci dokázali navázat. Jerevan 7:59 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Mladé Boleslavi Vasil Kušej | Foto: Radek Petrášek / ČTK

„V předkolech jsme zápasy začínali doma a věděli jsme, že venku potřebujeme hrát na vítězství. Spíš to vycházelo z toho, jak dopadl první zápas a ven jsme jeli vyhrát,“ snaží se najít recept na zatím úspěšné účinkování mladoboleslavských fotbalistů na evropské scéně záložník Jakub Fulnek.

Navázal na něj útočník Vasil Kušej. „Je to dobrým nastavením týmu, který ví, že venkovní zápasy jsou těžší a náročnější s tím cestováním. Věřím, že se nám bude dařit i nadále, zaťukám na to a snad přivezeme nějaké body,“ vnímá Kušej, že utkání na evropské scéně se liší od těch v Chance lize.

Otevřenější fotbal

Soupeři se přece jen tolik neznají. „Každý hraje trochu jiný styl fotbalu a myslím si, že zápasy v evropské soutěži nás mohou posunout. Vyhovuje nám, že hrajeme víc do otevřenější obrany a není to tak organizované jako v Česku,“ dodal Kušej.



Cíl tak mají boleslavští fotbalisté, mimochodem po dlouhých sedmnácti letech startující v základní fázi evropské soutěže, jasný. „Budeme do toho chtít hlavně dobře vstoupit, abychom chytili tempo. Snad předvedeme dobrý výkon, který nám přinese nějaké body. Určitě nás ale nečeká nic jednoduchého,“ řekl obránce Marek Suchý.