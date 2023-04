Oproti loňsku jsem v jiné pozici, říká Chlapík o případné nominaci na hokejové mistrovství světa

Finský kouč české hokejové reprezentace Kari Jalonen přivítal v Plzni první skupinu hráčů, kteří budou bojovat o nominaci na mistrovství světa. Před rokem se do týmu nakonec nevešel nejlepší střelec české ligy Filip Chlapík. Ten má za sebou další podařenou sezonu, tentokrát v dresu švýcarského Ambri Piotta a v přípravě by se rád porval o mistrovství světa. Rozhovor Plzeň 19:24 9. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Chlapík na tréninku české reprezentace | Zdroj: Profimedia

Máte za sebou druhý týden přípravy v Plzni, jaká je zatím atmosféra?

Myslím, že všechno je, jak má. Makáme, protože někteří kluci byli samozřejmě dlouho bez zápasu, takže se snažíme dostat do kondice a vyzkoušet si herní situace. Já osobně jsem na zápasy dost natěšený.

Vy osobně jste přijel po sezoně ve Švýcarsku, která byla z osobního hlediska úspěšná. Zaznamenal jste 24 branek a byl jste jedním z nejlepších střelců ligy, ale týmu Ambri-Piotta se nepovedlo postoupit do play-off. Jaké z toho byly pocity?

Nebylo to nic příjemného. Bojovali jsme tam do posledního zápasu o předkolo, liga byla strašně vyrovnaná. V průběhu sezony nám tam ujelo asi osm zápasů, které jsme prohráli v řadě, a také jsme třikrát prohráli s Ajoie, posledním týmem soutěže. To jsou cenné body. Uteklo nám to pak v posledním zápase, a když se neudělá play-off, moc pozitivně tu sezonu hodnotit nejde.

Dařilo se tam osobně i vašemu kolegovi Michaelu Špačkovi. Myslíte, že byste na s ním mohl spolupracovat v jedné formaci i v národním týmu?

Ano, zatím v ní spolu jsme. Spolu jsme hráli zhruba 80 procent sezony, takže ta chemie tam je. Sedli jsme si a jsme výborní kamarádi i mimo led. Je vždycky skvělé mít vedle sebe v národním týmu takového parťáka.

Až bude trenér Kari Jalonen dělat finální nominaci na mistrovství světa, mohlo by právě tohle být malým plusem? Že by mohl spoléhat na vaší souhru z Ambri?

To není úplně otázka na mě. My dva bychom si to samozřejmě přáli, ale do mistrovství zbývá nějakých devět zápasů. Pokud se nám v nich dařit nebude, nemůže nás spolu nechat. Je to jen na nás, ale bylo by to moc příjemné.

Na druhou stranu jste bohatší o tu zkušenost, že v loňské sezoně zářil, ale v té konečné nominaci chyběl. Co je třeba nyní udělat jinak, aby na vás Kari Jalonen ukázal a jel jste na světový šampionát?

Myslím si, že jsem tentokrát v trochu jiné pozici. Minulý rok jsem přijel až na poslední turnaj a hrál dva zápasy. Tady jsem od začátku a toho času spolu budeme mít víc. Je to jen o výkonech tady a jestli si to člověk zaslouží. Budu dělat vše pro to, abych si to zasloužil, ale nechci mít nějaká očekávání. Co má být, bude. Tak to beru.