Řepík návrat na led proti Bremerhavenu oslavil gólem. ‚Je super ho mít zpátky,‘ říká útočník Hrabík

Hokejisté Pražské Sparty jsou v Lize mistrů dál ve hře o play-off. Při návratu do pražské arény porazili německý Bremerhaven 4:2 díky vydařené první třetině. Po zranění se do sestavy vrátil zkušený útočník Michal Řepík a byl to návrat ve velkém stylu. Praha 9:40 10. října 2024

„Chtěl jsem se prosmýknout po mantinelu. Trochu jsem to zasekl doprostřed, otevřelo se mi to tam a rozhodl jsem se, že to zkusím hodit na bránu. A spadlo to tam,“ popsal Michal Řepík suše svou výstavní trefu pod horní tyč, kterou nachytal gólmana Bremerhavenu.

Nastartoval tím rychlou třígólovou smršť, kterou Sparta už v úvodní třetině rozhodla zápas. Řepík chyběl v sestavě od duelu Ligy mistrů s anglickým Sheffieldem v polovině září a zameškal tak všechny duely v extralize. Jak ale dokázal, je zpátky v dobré formě.

„Ze začátku to bylo celkem dobré, pak mi trochu ubývala energie, ale to se dalo čekat. Měsíc jsem skoro nehrál zápas, takže je potřeba se do toho postupně dostat,“ popisuje sparťanský útočník, že ještě musí zlepšit fyzickou připravenost.

GOAL



What a from Filip Chlapík on the powerplay #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/Cmxid6lc33 — Champions Hockey League (@championshockey) October 9, 2024

„Je super ho mít zpátky. Je to obrovský lídr, ten gól mluví sám za sebe. Hlavně aby mu to vydrželo,“ přeje si útočník Kryštof Hrabík, který k výhře 4:2 nad druhým týmem tabulky německé ligy také přispěl gólem.

A vítězství to bylo klíčové pro udržení naděje na postup do play-off. Sparta ho nemá ve svých rukou. I po druhém vítězství je těsně mimo postupovou šestnáctku a nutně musí na závěr základní skupiny vyhrát.

„V Lize mistrů se nám nedařilo, neměli jsme dobré výsledky. Určitě jsme do Ligy mistrů nešli s tím, že chceme vypadnout po základní skupině, takže do toho dáme všechno. Budeme muset získat nějaké body v Salcburku, budeme chtít vyhrát a postoupit,“ burcuje Řepík, který se do sestavy vrátil bez kapitánského céčka, které si nechal obránce Michal Kempný.

Poslední utkání základní skupiny Ligy mistrů se Salcburkem odehraje Sparta po dvou extraligových duelech v úterý 15. října.