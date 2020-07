Vyjednávání o platech, hrozba stávky a přerušení soutěže. Tak to v různých obměnách vypadalo v NHL vždy před koncem kolektivní smlouvy mezi hokejovou soutěží a hráčskou asociací. Současná dohoda sice platí až do roku 2022, ale tak trochu ve stínu vyjednávání o dohrání sezony by tu mohla být nová už teď. A i s tématem účasti hráčů na olympijských hrách jako v minulých letech. New York 18:24 9. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naposledy startovali hráči NHL na hrách v Soči. | Zdroj: ČTK

„Teď probíhá nějaká mediální válka, a co se řeklo teď, nemusí platit za pár měsíců. Jednání budou tvrdá a výsledek bude doufám dobrý pro hokej,“ mluvil před lety hráčský agent Michal Sivek o mediálním boji.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vrátí se hráči NHL na olympiádu? Ve stínu koronaviru se v zámoří jedná o nové kolektivní smlouvě

Teď jako by byla nová kolektivní smlouva ve stínu vyjednávání o pokračování sezony NHL v létě kvůli pandemii koronaviru. Hráči teď mají poslední hodiny na to se vyjádřit. Jasno má být v pátek.

„Určitě mají svého zástupce, pravidelně s hráči komunikuje. Hodně se jednalo o tom, jak bude vypadat konec NHL. Myslím, že to určitě bylo taky tématem těch jednání,“ říká Sivek.

Agentura AP přišla už s tím, že jsou obě strany dohodnuté - tedy NHL a hráčská asociace, která má účast hráčů na příštích olympijských hrách jako podmínku. Ale zatím to nevypadá na mediální válku, jak říkal dříve agent Sivek. Každopádně je to velký kontrast s tehdejšími vyjednáními o kolektivní smlouvě.

Hokej, tréninková hala a stadion. Češi vyhlíží restart NHL. Není to úplně růžové, tvrdí Gudas Číst článek

„Hráči udělali velké ústupky, ustoupili víceméně ve všem. Byly tam snižování platů o dvacet čtyři procent a za sedm let jsme v té stejné situaci, kdy v systému, který měl všechno vyřešit, je po hráčích zase žádáno, aby se vzdali části platů a měli méně práv při vyjednávání smluv. Z tohohle pohledu zůstaneme jako hráči jednotní,“ říkal před 10 lety Radim Vrbata, tehdy útočník Phoenixu.

Ve stínu koronaviru a dohrání sezony NHL v létě to teď vypadá, že by mohla kolektivní smlouva projít bez větších problémů. Mluvil o tom i prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel, který by rád měl hokejisty na olympiádě.

„Po Pchjongčchangu jsme to nevzdali, nezahořkli jsme. Pořád před námi zůstává spousta výzev, ale v principu je tato kolektivní smlouva pro mne a především pro celý mezinárodní hokej velmi dobrou zprávou,“ říká Fasel.

Do Číny, kde se budou konat příští zimní hry, chce navíc NHL expandovat se zahajovacími zápasy. A pokud projde aktualizace kolektivní smlouvy, platit bude do roku 2026 a hokejisti by tak mohli být na olympiádě i za šest let v Miláně.