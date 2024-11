Debakl ve východočeském derby. Z pardubické kabiny zní slova o nejlepším zápase sezony

Pardubičtí hokejisté znovu vedou extraligu. Na první místo se dostali díky drtivé výhře 7:1 ve východočeském derby s Hradcem Králové. Dynamo odehrálo gólově nejlepší utkání v sezoně, svého soupeře předčilo ve všem a naplno ukázalo sílu svého týmu. Naproti tomu Hradci tentokrát nevyšlo prakticky nic. Pardubice 9:36 25. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Pardubic | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: Profimedia

Pardubičtí ovládali zápas od první do poslední minuty, v první třetině dali tři góly, ve druhé taky. Hradečtí na ně tentokrát vůbec nestačili, jak popsal hradecký útočník Alex Tamáši.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z Pardubic, kde domácí Dynamo ovládlo východočeské derby a vrátilo se na první místo extraligy

„Nikdy nechceme prohrát tak vysokým rozdílem. Mrzí nás to, zvlášť když jde o derby s velkou rivalitou. Bohužel se to stalo a my se musíme dívat dopředu,“ přiznal autor pěti branek v aktuálním ročníku.

„Odehráli výborný zápas a my jeden z těch nejhorších. Od začátku zápasu jsme tahali za kratší konec. Ve druhé třetině jsme se chtěli vrátit, ale domácí přidali pár gólů a byl to prostě zmar,“ viděl obrovský rozdíl ve výkonu obou týmů viděl i hlavní kouč Hradce Tomáš Martinec.

Pardubice se vrátily na čelo extraligy, ve východočeském derby rozdrtily Hradec Králové 7:1 Číst článek

Naopak na straně Pardubic zněla chvála. I od trenéra Václava Baďoučka.

„Odehráli jsme výborné utkání, od začátku jsme diktovali, jak to mělo vypadat. V zápase bylo všechno, co jsme od hráčů chtěli, a před naším publikem kluci předvedli skvělý výkon,“ prohlásil Baďouček.

Zářila hlavně první pardubická formace, do které se po dvouzápasové absenci vrátil kapitán Lukáš Sedlák.

Vládci východních Čech pic.twitter.com/C5SBSzshZF — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) November 24, 2024

„Konečně jsme všichni dělali správná rozhodnutí a musíme v tom pokračovat, v hokeji už bylo vše vymyšleno a nejde tam dělat nic jiného. Na naší úroveň se musíme vrátit poctivou prací,“ řekl po jasné výhře v derby nad Hradcem kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák.

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 25. 11. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 23 13 2 3 5 67:55 46 2. HC Litvínov 22 14 0 2 6 66:46 44 3. BK Mladá Boleslav 23 11 4 1 7 62:51 42 4. HC Sparta Praha 22 11 3 2 6 71:44 41 5. Mountfield HK, a.s. 22 11 2 2 7 65:58 39 6. HC Energie Karlovy Vary 22 8 4 2 8 64:62 34 7. HC KOMETA BRNO 22 8 3 4 7 58:60 34 8. HC Olomouc 21 9 1 0 11 51:55 29 9. BANES Motor České Budějovice 21 8 2 1 10 50:57 29 10. HC VÍTKOVICE RIDERA 21 8 1 2 10 69:69 28 11. HC ŠKODA PLZEŇ 22 4 5 3 10 39:65 25 12. Rytíři Kladno 22 6 2 2 12 63:74 24 13. HC Oceláři Třinec 22 4 2 6 10 48:60 22 14. Bílí Tygři Liberec 21 4 3 4 10 48:65 22