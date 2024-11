Odehráli jsme dobrý turnaj. Chceme hrát nepříjemný hokej, hlásí po výhře nad Švýcarskem Kondelík

Jaký to byl pro vás zápas?

Myslím, že to je strašně cenné vítězství. Včera se nám nedařilo a nebruslilo nám to. Ale proti Švýcarům byla vidět identita, kterou do nás trenér Rulík hustí. Chceme hrát bruslivý a nepříjemný hokej.

Jak moc týmu pomohl váš gól, který padl hned po třech minutách? Proti Finsku jste celý zápas na branku čekali.

Proti Finům jsme měli dobré šance, ale občas to tam nepadne. Teď mi to kluci u modré čáry výborně vybojovali a já jsem rád, že to tam padlo. Když v zápase vedete od prvních chvil, tak se hraje lépe.

Poté jste odskočili o další dva góly, Švýcaři se ale dokázali vrátit do zápasu. Ukázala se v schopnosti nezmatkovat síla českého týmu?

Myslím, že ano. Všechny zápasy, které jsme v poslední době odehráli a vedeme v nich, se nám daří dovést do vítězného konce. Maximálně zjednodušíme hru, to šlo vidět ve třetí třetině. My se nikam nehnali, chtěli jsme spíše čekat a myslím, že Švýcaři neměli žádnou velkou šanci. Ve třetí třetině se nám dařilo, dotáhli jsme to do vítězného konce a to je pro všechny týmy strašně důležité.

Když budete hodnotit celý turnaj, co si z něj odnášíte?

Myslím, že jsme odehráli dva dobré zápasy. Není jednoduché tu vyhrávat, lidé sice koukají na Švýcaři jako tým, který není na nejlepší úrovni, ale já si myslím, že jsou rovnocenní všem. Celý turnaj byl vyrovnaný a vyhrát dva zápasy není vůbec špatné, ještě když jsme vše odehráli během čtyř dnů.