Reprezentace je pro Červenku nejvíc, říká trenér Rulík. Na Švýcarské hry nominoval nejlepší hráče z Evropy

„Rozměr je úplně jiný, tím pádem je úplně jiný i hokej. Sám za sebe musím říct, že nemám rád hokej na velkém hřišti. Jsem pro rozměry 26 nebo 28 na 60 metrů, takže jsem rád, že právě to v Pardubicích je, protože si to budeme moct vyzkoušet s hráči, kteří jednoznačně patří do jádra evropského nároďáku,“ říká Radim Rulík.

V květnu se totiž v Dánsku na mistrovství světa bude hrát na rozměrech 30x60 metrů a tomu je nejblíž právě pardubické kluziště, kde Češi nastoupí za týden proti Finsku.

Právě to, že národní tým nastoupí doma, je dalším důvodem, proč kouč povolal ty nejlepší hráče z Evropy a nenechal nikoho odpočívat.

„Byl to plán, protože jde o domácí zápas před domácími fanoušky, a chceme být v kontaktu s jádrem nároďáku. Tito hráči jsou jednoznačně nejsilnější v rámci Evropy. Snažili jsme se pozvat ty hráče, o kterých si myslíme, že patří k těm nejlepším. Nechtěli jsme nikoho zkoušet,“ přiznává Rulík.

Nominace Červenky

Vedle Davida Tomáška, Dominika Kubalíka, Filipa Zadiny, Lukáše Sedláka a dalších bude jasným lídrem Roman Červenka. Kapitán mistrů světa je v Pardubicích herně velmi vytížený, přesto ani on nemá od trenéra Rulika žádné úlevy. Jiná není ani komunikace s ním.

„Komunikace je úplně normální, stejná jako s každým jiným hráčem. Červus má výborný charakter, takže není třeba komunikaci měnit. Měl obrovský zájem jet. Kdykoliv by mu trenér, a teď nejde o mě, jde o trenéra nároďáku, zavolal, má to nastavené tak, že je pro něj reprezentace nejvíc. Když má možnost, vždycky chce reprezentovat, což je skvělé,“ těší Rulíka.

První zápas Švýcarských her odehrají Češi ve čtvrtek v Pardubicích proti Finsku, pak se přesunou do Fribourgu, kde se v sobotu střetnou se Švédy a v neděli s domácím výběrem.