Reprezentační kouč Říha poprvé nominoval Koblížka, na Švédské hry se vrátí Jan Kovář

Útočník Radek Koblížek z Kärpätu Oulu bude debutovat na únorových Švédských hrách ve Stockholmu v české hokejové reprezentaci. Jednadvacetiletý odchovanec Komety Brno je jediným nováčkem v šestadvacetičlenném výběru kouče Miloše Říhy staršího na třetí díl Euro Hockey Tour v sezoně. Praha 15:44 29. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejčerstvější hokejový reprezentant Radek Koblížek | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Koblížek je zároveň nejmladším hráčem aktuálního výběru, nepočítaje beka Jakuba Galvase, kterého Říha zařadil mezi náhradníky. „Už na začátku sezony jsme říkali, že změn nebude v jejím průběhu tolik, ale pokud se objeví někdo z mladších hráčů, kdo si udrží formu delší dobu, dostane šanci. Právě tohle je ten případ. A my doufáme, že nám to ukáže i na té mezinárodní scéně,“ řekl Miloš Říha na tiskové konferenci v Praze.

Poprvé od loňských olympijských her v Pchjongčchangu se vrací útočník Jan Kovář z Plzně, který se do začátku prosince marně snažil prosadit do NHL nejdříve v New York Islanders a následně v Bostonu. Poprvé od generálky na olympiádu nastoupí jeho klubový spoluhráč Milan Gulaš, jehož z prosincového Channel One Cupu vyřadilo zranění.

„Uvidíme, jak se bude (Kovář) adaptovat. Sám se moc těší. Jeho formu v Plzni dobře vidíme. Jejich útočná formace s Milanem Gulašem jde nahoru, dobře si rozumí a funguje jim to. Teď uvidíme, jak to bude na mezinárodním poli. Pro tento turnaj s ním počítáme do role prvního centra,“ nastínil Říha.

V týmu je také nejproduktivnější hráč extraligy Marek Kvapil z Liberce, který se z Channel One Cupu omluvil. Naposledy se představil na turnaji Karjala v listopadu 2016. Po stejně dlouhé pauze se vrací i jiný útočník Liberce Tomáš Filippi. Další zkušený reprezentant Martin Zaťovič z Brna byl naposledy v kádru v listopadu 2017 a opora Komety Petr Holík o měsíc později.

„Navštívili jsme zase spoustu zápasů a objeli hodně zemí, abychom si udělali obrázek. I přesto ale nadále platí, co jsme říkali hned na začátku - jdeme cestou, při níž máme tým sice širší, ale chceme, aby ti kluci, kteří tvoří jádro mužstva, byli pořád spolu a vytvořili tak ten základ,“ uvedl Říha.

Nenominujte naše hráče, žádají manažeři

Trenér připustil, že s blížícím se finišem základní části evropských soutěží a vrcholícím bojem nejen o pozice play off vedli stavitelé národního mužstva hodně diskuzí s manažery klubů oslovených hráčů.

„Prosili nás, abychom hráče nenominovali a nepočítali s nimi pro tento turnaj nebo je nasadili třeba jen do jednoho zápasu, protože jsou na hraně play off a podobně. Týkalo se to Švýcarska, ale i KHL. Přesto je v té nominaci asi spousta hráčů, jejichž jména se tam všeobecně očekávala,“ konstatoval Říha.

Mrzelo ho zranění gólmana Jakuba Kováře. „Původně jsme mysleli, že přijede, počítali jsme s ním. Ale zranil se, takže ho nemůžeme vzít jako jedničku na tento turnaj, což je škoda, protože vždy, když měl odchytat alespoň dva zápasy, přišla nějaká nehoda či zranění,“ řekl Říha.

V brankovišti bude sázet na Patrika Bartošáka a Šimona Hrubce z extraligy. S týmem by se měl ale připravovat i liberecký Roman Will, jehož jméno je mezi náhradníky, kde figuruje i brněnský Lukáš Dostál. „Ve dvacítce odchytal vynikající světový šampionát. Chceme vidět, zda má perspektivu i dál a bude se orientovat i v seniorské kategorii,“ vysvětlil Říha, proč Dostála oslovil.

Právě domácí nejvyšší soutěž má mezi 26 vyvolenými jasně nejvýraznější zastoupení. Ze dvou gólmanů, devíti zadáků a 15 útočníků je jich celkem 15 právě z extraligy, dalších pět pak z KHL.

Český tým se sejde v pondělí v pražské Tipsport Aréně a ve středu odletí do Stockholmu. Do turnaje vstoupí ve čtvrtek 7. února v 19:00 s domácím Švédskem, další duel čeká mužstvo v hale Hovet v sobotu v poledne proti Finsku a na závěr změří síly ve stejný čas s Ruskem.

Nominace českých hokejistů na Švédské hry ve Stockholmu (7.-10. února):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 6 zápasů v reprezentaci), Šimon Hrubec (Třinec; 4),

obránci: Ondřej Němec (126 zápasů/13 branek), Jan Štencel (oba Kometa Brno; 4/0), Milan Doudera (Třinec; 38/1), Petr Zámorský (Hradec Králové; 48/2), Marek Hrbas (Chabarovsk/KHL; 11/0), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 79/1), Tomáš Kundrátek (Davos/Švýc.; 63/8), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL; 44/4), Ondřej Vitásek (Kunlun/KHL; 37/2),

útočníci: Michal Birner (63/9), Tomáš Filippi (38/3), Marek Kvapil (40/8), Radan Lenc (všichni Liberec; 15/3), Milan Gulaš (45/4), Jan Kovář (oba Plzeň; 111/21), Petr Holík (31/9), Martin Zaťovič (oba Kometa Brno; 60/15), Patrik Zdráhal (Vítkovice; 5/1), Roman Horák (Växjö/Švéd.; 56/10), Radek Koblížek (Kärpät Oulu/Fin; 0/0), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 47/3), Matěj Stránský (Mora/Švéd.; 9/2), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 8/0), Tomáš Zohorna (Chabarovsk; 72/13).



Náhradníci - brankáři: Roman Will (Liberec), Lukáš Dostál (Kometa Brno); obránci: Jakub Galvas (Olomouc), Jan Košťálek (Sparta Praha), David Musil (Třinec); útočníci: Ondřej Beránek, Jakub Flek (oba Karlovy Vary), Rudolf Červený (Slovan Bratislava/KHL), Lukáš Rousek (Sparta Praha).