Napadení trenéra Pardubic Lubiny. ‚Zřejmě za to bude jen pokuta,‘ očekává šéf disciplinární komise Ujčík

Za mantinelem hokejový trenér Ladislav Lubina často vztekle máchá rukama a jeho výkřiky slyší fanoušci v horních řadách i na zaplněném stadionu. V sobotu při extraligovém derby v Hradci Králové bylo ale na pardubické hokejové střídačce ještě rušněji než obvykle. Lubinu totiž napadli dva příznivci domácích. Jaké následky to může mít pro klub a taky dva útočníky? Praha 20:04 28. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Pardubic Ladislav Lubina | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Dva fanoušci Hradce Králové zaútočili na trenéra Lubinu, když přicházel na střídačku mezi druhou a třetí třetinou. Lubina podle dostupných záznamů jejich útok sám odvrátil a incident přešel s úsměvem. Po zápase, který jeho tým prohrál, už byl ale příkřejší.

Trenéra Pardubic napadli během zápasu fanoušci. ‚Bránil jsem se statečně,‘ podotkl kouč Číst článek

„Dva fanoušci soupeře mě napadli a to je tak asi celé. Standardně slovně a pak po jednom fyzicky, což je v extraligovém utkání neuvěřitelné. Je to smutné, ale tohle se podle mě může stát jen tady v Hradci Králové nikde jinde,“ řekl na Radiožurnálu Lubina a narážel na přístup pořadatelské služby, která sice zasáhla, ale až po útoku výtržníků.

Událostí se zabývá disciplinární komise extraligy, která zasedne a poté, co vyslechne všechny strany, rozhodne v nejbližších dnech. Podle šéfa disciplinární komise Viktora Ujčíka hradeckému klubu, který se za napadení později omluvil a od útočníků distancoval, hrozí spíš pokuta než například uzavření stadionu. „Já si myslím, že na nic tak drastického, jako například uzavření tribuny nebo něco podobného, to nevypadá. Zřejmě se to bude řešit jen pokutou za to, že se nezajistila bezpečnost trenérovi hostí,“ konstatoval Ujčík.

Podle pozdějšího vyjádření se přitom hradecký klub snažil útokům na trenéra Lubinu předejít a nechal ho doprovázet na střídačku dvěma členy pořadatelské služby.

Útočníky policie je na místě zadržela a prověřuje je pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Hrozí jim tak až dva roky vězení. Oba na Lubinu zaútočili opilí, což prokázala dechová zkouška.