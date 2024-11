Nečas natáhl bodovou sérii na deset zápasů v řadě. Vaneček pochytal 40 střel, ale San Jose padlo

Nečas si připsal gólovou asistenci v desátém utkání za sebou a stal se teprve třetím českým hokejistou, kterému se to v NHL podařilo.

Přidal se k Jaromíru Jágrovi, který asistoval dokonce v 16 zápasech v řadě, a obránci Filipu Hronkovi, jenž měl sérii deseti utkání s přihrávkou v minulém ročníku.

Nečas má na kontě osm gólů a 16 asistencí a je třetím nejproduktivnějším hráčem NHL. Hurricanes vyhráli devět z deseti posledních zápasů a ve Východní konferenci jsou na druhé příčce za obhájcem Stanley Cupu Floridou, která odehrála o zápas více. Tomáš Hertl za Vegas v utkání nebodoval.

With his first-period assist, Martin Necas is just the 10th different player in #Canes history (since relocation) to have a 10-game point streak.



He's the first to hit double digits since Dougie Hamilton had a 14-game streak in 2021. pic.twitter.com/VOB4tK5AzS