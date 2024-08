‚Pofiderní hlasování a přehazování zodpovědnosti.‘ Marcinko nesouhlasí s nominací hráčů z KHL

Vedení Slovenského svazu ledního hokeje (SZLH) v první polovině srpna rozhodlo, že trenér národního týmu Craig Ramsay může na akce nominovat jakékoli hráče bez ohledu na to, kde působí. Na kvalifikační turnaj na olympijské hry 2026, který je na programu na přelomu srpna a září, tak povolal i tři hráče z KHL. To vyvolalo vlnu kritiky, se kterou v rozhovoru pro Sportnet.sme.sk nešetřil ani útočník Komety Brno Tomáš Marcinko. Brno 11:35 22. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Komety Brno Tomáš Marcinko | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

Vedení svazu na základě průzkumu mezi kluby rozhodlo, že trenérský tým vedený kanadským koučem může na akce nominovat kohokoliv. Pro start hráčů z KHL se v průzkumu vyjádřilo 52 procent klubů, 38 procent bylo proti a deset procent se zdrželo hlasování.

První větší akcí, na které by se už i hráči z KHL mohli představit v reprezentačním dresu, bude na na přelomu srpna a září olympijský kvalifikační turnaj v Bratislavě. Na rozhodnutí svazu ohledně povolání slovenských hokejistů hrajících v ruské Kontinentální lize reagoval i hokejový útočník extraligové Komety Brno a bývalý reprezentant Tomáš Marcinko. „Mrzí mě, že místo aby svaz uvedl ‚hrajte si, kde chcete‘, tak to svede na nějaké pofiderní hlasování klubů, když ani nevíme, jaký počet klubů hlasoval, a z vyjádření je zřejmé, že nehlasovaly všechny. Je to o přehazování zodpovědnosti,“ uvedl Marcinko v rozhovoru pro server Sportnet.sme.sk.

Nesouhlas a dilema

Aktuálně v KHL působí devět slovenských hráčů – brankář Patrik Rybár, obránci Christián Jaroš, Martin Gernát, Michal Čajkovský, Mário Grman a útočníci Tomáš Jurčo, Adam Ružička, Michal Krištof a Adam Liška.

Výhrady proti účasti hráčů z KHL na mezinárodních soutěžích vyjádřili například Róbert Lantoši, ale i Martin a Kristián Pospíšilovi.

„Jsem člověk, který má morální zásady, které se těžko překonávají. Je to těžká situace, protože si mohu splnit svůj sen, že si zahraji s bratrem. I tak je pro mě čest obléknout reprezentační dres. Někdy však člověk musí dát sport stranou, ale mluvit o tom teď je pro mě těžké. Rozhodnu se v nejbližších dnech,“ uvedl pro slovenský zpravodajský portál Šport.sk útočník Calgary Flames Martin Pospíšil.

V brněnské Kometě působí jeho bratr Kristián, který se o aktuálním postoji reprezentace k nominaci baví i se zkušenějším spoluhráčem Tomášem Marcinkem. „Kristián mi říkal, že by se nejradši soustředil jen na to, jaké bude podávat výkony, a ne jak bude vypadat nominace. Bohužel takové situace přináší hokejový život. Jsou i horší věci, které se nyní na Slovensku dějí, ale i toto je hodně nepříjemný problém,“ přiznává Marcinko.

‚Špatný signál do světa‘

V čele Slovenského svazu ledního hokeje stojí Miroslav Šatan, který stejně jako trenér Graig Ramsey tvrdí, že při sestavování nominace nečelili žádnému politickému tlaku. Hráči z KHL se ale vracejí do týmu v období, kdy jsou při moci politici, kteří neskrývají sympatie k Rusku.

„V posledních dvou letech fungovala reprezentace v pohodě i bez hráčů z KHL. Nemyslím si, že tři hráči zachrání reprezentaci, i když jde samozřejmě o kvalitní hráče, které dobře znám a na ledě určitě pomůžou. Ale stojí nám to za signál, který dáváme do světa? Nestojí,“ naráží Marcinko na nominaci Martina Gernáta z Lokomotivu Jaroslavl, Mário Grmana z Admiralu Vladivostok a Adama Lišky ze Severstalu Čerepovec.

Marcinkovi se také nelíbí, že šéf svazu Šatan tvrdí, že stojí v čele apolitické organizace. Oproti Česku, Finsku nebo Švédsku ale nezakázala hráčům z KHL reprezentovat. „Sport je už odjakživa spojený s politikou a je to správné a přirozené. Kdo říká, že to tak není, tak lže sám sobě. Lidé v sousedním státě dennodenně zápasí o život a chrání svoji zemi a řeší úplně jiné problémy. Nemůžeme se tvářit, že jsme apolitičtí. Mám ve svém bytě v Košicích už třetí rodinu, která utekla před bombardováním z Ukrajiny,“ přiznává útočník brněnské Komety.

Šestatřicetiletý útočník působil v KHL v roce 2016/2017, kdy hrál za Kunlun, ale tehdy ještě v lize propagandu tolik nevnímal. „Nebylo to tak výrazné jako nyní, kdy se oslavují vojáci a válka jako taková. Je to podstatně intenzivnější,“ uzavírá Marcinko.

Kvalifikační turnaj pro olympijské hry v Itálii 2026 se v Bratislavě uskuteční od 29. srpna do 1. září a vedle Slovenska se na něm představí Maďarsko, Rakousko a Kazachstán. Na minulé olympiádě v Pekingu před dvěma lety vybojovali Slováci bronz. V Číně ale týmy nastoupily bez hráčů z NHL, kteří by se opět měli na olympijských hrách v Itálii představit.