Plzeň poradila v pátém zápase Olomouc 2:0 a vede v sérii 3:2

HC Škoda Plzeň – HC Olomouc (2:0)

Významnou roli měli v tomto utkání gólmani obou týmů, tedy domácí Dominik Frodl a Branislav Konrád za hosty. Plzeň obstřelovala branku ze všech různých úhlů, ale největší šanci první třetiny si připsali Hanáci v 8. minutě, když se dostali do přečíslení ve třech proti dvěma. Aleš Frodl na konci této akce ale netrefil branku.

O sedm minut později vyrazil na druhé straně hřiště Konrád střelu Jana Eberleho a následně pokryl také všechny pokusy Plzně, která hrála přesilovou hru, především střelu Vojtěch Němce. Početní výhodu si poté vyzkoušela také Olomouc, ale Frodla neohrozila. To se jí povedlo v 19. minutě, kdy se ale gólman Škody zvládl přesunout a vychytat Jakuba Galvase.

Ve druhé třetině se dostali do šance nejprve plzeňští, ale ani Václav Nedorost a následně ani Conor Allen s Davidem Stachem skóre utkání neotevřeli. Kolem 31. minuty přišla část zápasu Olomouce. Do gólové šance se dostal nejprve František Skladaný a posléze i Miroslav Holec. Ani tito hráči ale neuspěli. V závěru dvacetiminutovky se do dobré příležitosti dostal i Petr Kolouch, ale na Frodla si nepřišel.

Poslední třetina utkání již góly přinesla. Po 76 sekundách prostřelil Konráda jemnou tečí Jakub Pour. Domácí si následně připsali hned několik šancí. V přesilové hře nejprve neuspěl Petr Strapáč. V běžném počtu hráčů na ledě pak druhý gól nepřidal ani Milan Gulaš s Nedorostem a následně ani Miroslav Indrák s dorážejícím Jaroslavem Kracíkem.

V 54. minutě byli současně vyloučeni hned dva domácí hráči a Olomouc tak hrála dvě minuty v pěti proti třem. Nabídnutou šanci ale v gól neproměnila. Vzápětí získala klasickou přesilovou hru Plzeň, která vyloučení Petra Koloucha potrestala, když se tvrdou ranou prosadil Allen.

Hanáci se následně ještě pokusili zvrátit výsledek v power-play, ale Aleš Jergl nedokázal proměnit ani jednu ze svých dvou brankových příležitostí. Série se tak za stavu 3:2 pro Plzeň přesouvá do Olomouce.

Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy - 5. zápas:

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 42. Pour (Allen, Indrák), 56. Allen (Jan Kovář, Čerešňák). Rozhodčí: Pešina, Šír - Bryška, Tošenovjan. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 7268. Stav série: 3:2.