Zápas proti Finům pro mě bude speciální. Kamarádi mi budou fandit z tribuny, hlásí brankář Málek

Čeští hokejisté se v Helsinkách chystají na druhý zápas Karjala Cupu. Po domácí výhře nad Švédskem je čeká souboj s Finskem. Zvyknout si budou muset na jiný styl hokeje a také na rozdílnou atmosféru v hledišti. Helsinky 10:39 9. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český reprezentační hokejový brankář Jakub Málek | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Jsem na to zvědavý. Finové nejsou tak hlasití, většinou jsou hlučnější jen když je nějaká šance, ale třeba překvapí a budou hlasití jako čeští fanoušci,“ usmívá se Petr Kodýtek, který v Jäahalle, kde se utkání uskuteční, hraje klubovou soutěž za IFK Helsinki.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české hokejisty před zápasem proti Finsku na Karjala Cupu

A není rozhodně sám, kdo z českého týmu zná tohle prostředí velmi dobře. „Je to pro mě speciální, protože ve Finsku už nějaký ten rok hraji. Je dobré, když můžu hrát na kluzištích, které dobře znám. Může to pro mě být výhoda, ale také nemusí,“ uvědomuje si Jakub Málek, který by se měl proti Finům postavit do české branky.

Češi ve Finsku

Společně s ním a Kodýtkem je v týmu Radima Rulíka celkem devět hráčů z finské ligy. To je dokonce o čtyři víc než u soupeře, který má mužstvo složené převážně z hráčů švédské, respektive švýcarské ligy. Klidně by mohlo stát, že domácí prostředí budou mít v Helsinkách spíš Češi.

2:10 Zahráli velmi obětavě, chválí českou defenzivu trenér Rulík. Obránci Gazda a Pyrochta navíc přidali tři góly Číst článek

„Je to dost možné. Na tribunách určitě budu mít nějaké kamarády a spíš budou fandit mně,“ říká gólman Ilvesu Tampere Jakub Málek.

Ještě do loňska hrál pod vedením trenéra Anttiho Pennanena, který převzal národní tým před aktuální sezonou. A zdá se, že by mohl změnit styl hry finské reprezentace právě po vzoru Ilvesu.

„Shodou okolností jsme v loňském roce byli na inspekční cestě v Ilvesu. Způsob jejich hry byl velmi aktivní, na nic nečekali. Co se týče bránění, tak neodstupovali. Celých šedesát minut hráli velmi aktivně a myslím si, že to bude podobné i u národního týmu,“ domnívá se asistent trenéra Rulíka Jiří Kalous.

Zápas Finska proti Česku začíná v 16 hodin a v přímém přenosu ho odvysílá digitální stanice Radiožurnál Sport, k poslechu bude i na webu iROZHLAS.cz nebo v aplikaci mujRozhlas.cz.