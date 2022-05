Pomohl nám brzký gól, ale museli jsme tam nechat všechno, popisuje třetí třetinu Roman Červenka

Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka dotáhl národní tým k medaili z mistrovství světa po deseti letech. Češi v zápase o bronz porazili Spojené státy i díky šesti gólům v poslední třetině a na krk si pověsili medaile po výhře 8:4. Roman Červenka byl kromě toho ještě vyhlášen nejlepším útočníkem turnaje. Tampere 7:31 30. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán Roman Červenka a David Krejčí s bronzovými medailemi a trofejí | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Dobrá třetí třetina ne? Takhle jsme si to po druhé třetině představovali,“ chraptil Roman Červenka.

„Museli jsme tam nechat všechno. Podařilo se nám dát brzo gól, což nám hrozně pomohlo a potom už jsme cítili, že jsme silnější,“ popisoval pro Radiožurnál průběh rozhodující třetiny.

„Takhle jsem ho nikdy neviděl se radovat, jako po svém gólu. Z toho mám velkou radost. A jak říkám, ‚Krejča' a ‚Červus' byli naši lídři v kabině i na ledě,“ smál se už s plechovkou finského piva v ruce David Pastrňák. Jím zmíněný ‚Krejča' je samozřejmě další tahoun David Krejčí.

„Kdybychom každý rok vyhrávali, nebo jezdili s medailemi, tak by se ta třetí třetina brala trochu jinak. Ale teď to bylo deset let a my to oslavíme jako zlato,“ sliboval oslavy David Krejčí.

I když je hokej kolektivní sport, byl to právě Roman Červenka, který vyhrál kanadské bodování turnaje se sedmnácti body. A českému hokeji se to stalo po 25 letech, kdy tehdy také ve Finsku v roce 1997 měli nejvíc bodů na šampionátu Martin Procházka a Vladimír Vůjtek. Jejich nástupci z nové generace se také dočkali medaile z velkého turnaje.

„Samozřejmě nás mrzel zápas s Kanadou, který jsme mohli odehrát lépe. Ale kolem krku máme bronzové medaile, což je velmi důležité pro český hokej, české děti a český národ,“ radoval se obránce Michal Kempný.

A tak skončilo mistrovství světa v hokeji ve Finsku českým bronzem a také velkou domácí oslavou.