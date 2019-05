Před Rakouskem kuře a losos, jindy i bůček a sladké. Jak v Bratislavě jedí čeští hokejisté?

Při návštěvě Slovenska nesmí chybět halušky - pro někoho je to klišé, pro jiného nezbytnost. I čeští hokejisté si na nich už pochutnali, prozradil to kuchař, který se na šampionátu stará nejen o českou reprezentaci. Bratislava 13:52 19. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté to mají z hotelu do haly jen pár desítek metrů (ilustrační foto) | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Naposledy přišli, že by chtěli nějaké řízky. Měli i halušky, strapačky a bůček,“ vypráví Radiožurnálu Sport kuchař Lubomír Molnár o jídelníčku českých hokejistů.

Jak vylepšit přesilovky? Česko má šestou nejhorší bilanci v početní výhodě a klíčové zápasy se blíží Číst článek

Národní tým má spolu se Švédy halu asi úplně nejblíž, bydlí v hotelu hned vedle ní, takže kdyby chtěli, nemusí se během pobytu v Bratislavě vzdálit z jediné ulice. Téměř na jednom místě hrají, trénují, spí i jedí.

„Vím, co si u každého můžu dovolit. Před zápasem je to jen kuřecí nebo krůtí maso. Plus ryba a těstoviny. Žádná kachna, žádné těžké uzené,“ odmítá kuchař zasáhnout to stravy v nejdůležitějších – zápasových – dnech.

Mimo ně ale hokejisté mohou i sladké. „Mají palačinky a vafle, pak i nějaké dezerty. Ale většinou suché, nic krémového,“ popisuje kuchař.

V neděli odpoledne hraje národní tým svůj předposlední zápas ve skupině proti Rakousku, takže je dlouho dopředu jasné, co bude k obědu – kuřecí prsa a losos. Jako příloha jsou brambory a rýže.

Český tým patří mezi ty méně náročné na šampionátu. Kdyby měl Lubomír Molnár vařit Rusům, měl by mnohem víc práce.

„Chtějí třeba kaviár, křepelky a další věci, které normální smrtelníci ani nejedí,“ směje se kuchař. Touha po luxusním jídelníčku se ale „sborné“ zatím vyplácí, turnajem prochází bez porážky.

Kdybychom se na týmy podívali skrze jejich slavné pochutiny, tak Čechy v následujících dnech čeká spousta cukru, třeba jim Rakušané nechají po zápase nějaký ten sachr a porovnat ho budou moct v úterý se švýcarskou čokoládou.