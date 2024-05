Věřím, že máme dost silný tým, abychom tak silného soupeře porazili, říká před čtvrtfinále Červenka

„Věřím, že máme dost silný tým. Když budeme dobře připravení v hlavě i fyzicky, tak porazíme i takhle těžkého soupeře,“ věří před čtvrtfinále kapitán reprezentace Roman Červenka.

Ten zažil jak prohru s Američany o bronz v roce 2015, tak třeba i vyřazení od Spojených států na minulém šampionátu. K těmto zápasům se ale ani on, ani zbytek týmu vracet nechce. Čerpat naopak budou například z úterního duelu s Kanadou, ve kterém se podařilo Čechům v závěru smazat dvougólový náskok zámořského celku.

„Je to dobré pro sebevědomí, že se za jakéhokoliv stavu dokážeme vrátit do zápasu. Určitě ale nechceme dohánět ztrátu proti Amíkům. Chceme dát první gól, abychom do toho dostali fanoušky, i když to je celkem jednoduché. Chceme hrát s vedením celý zápas,“ dává jednoduchý recept na úspěch David Pastrňák.

Jenže ono se to snadno řekne, ale hůř udělá. Základem je nepustit soupeře do šancí. Hlavně se vyvarovat chyb v rozehrávce z vlastního obranného pásma.

Komunikace je základ

„Musíme být rychlejší a víc si vyhovět v pásmu. Přece jen tam není tolik slyšet. Každý musí trochu víc koukat okolo sebe, než ten puk dostane. Je to zápas, kvůli kterému se ten turnaj označuje buď za úspěšný, nebo neúspěšný,“ uvědomuje si důležitost utkání obránce Radko Gudas.

Zápas národního týmu se Spojenými státy začne ve 20.20. Radiožurnál Sport bude vysílat přímý přenos, který bude k dispozici i v aplikaci mujRozhlas. iROZHLAS.cz nabídne online reportáž.