Dvanáct let je dlouhá doba, uznává Procházka. Český tým po výhře nad Dánskem míří do čtvrtfinále

Čechům se po dvanácti letech podařilo Dány porazit na velké akci v základní hrací době. I když výsledek vypadá jednoznačně, tak minimálně do slepených branek Dominika Kubalíka a Matěje Stránského v polovině třetí třetiny to ještě mohlo dopadnout jakkoliv.

A expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka se netajil tím, že mu dlouholeté čekání připadalo dost dlouhé.

„Překvapilo mě to. Dvanáct let je dlouhá doba a potvrzuje to, že Dánové jsou na každém šampionátu nepříjemným soupeřem. Zpočátku utkání hráli dobře do defenzivy a byli nebezpeční do protiútoku. Sehráli výborně první přesilovku a je to tým, proti kterému se nám dlouhá léta nedařilo prosadit a jsem rád, že se to včera klukům podařilo, jednoznačně jsme je přestříleli. Spokojenost velká,“ komentoval výhru nad Dánskem v základní hrací době Procházka.

Samostatnou kapitolou českého týmu jsou na probíhajícím šampionátu přesilové hry. V nich se totiž svěřencům trenéra Radima Rulíka nedaří.

„Hráči začali hrát tak, že měli něco nacvičeného z tréninku a to jim nevycházelo. Když potřebujete něco změnit, je potřeba víc střílet z každé pozice, pak soupeře rozhýbete. Dánové dobře clonili, bránili a bylo to dost čitelné a statické. Střely neměly moc velké šance, takže je potřeba něco změnit, rozhýbat to a víc střílet,“ podotýká čtyřnásobný mistr světa.

Postupně se ale do dánské brány trefilo sedm různých střelců. Nikdo z útočníků tedy zásadně nevyčníval.

„Pro trenéry je nejdůležitější, že se kluci chytili, i ti hráči, od kterých se čekalo, že budou dávat branky. Dominik Kubalík, Matěj Stránský, Ondra Palát, od nich se branky čekají. Není důležité, jestli dá někdo tři góly a ostatním se nebude dařit. Jsem rád, že to tam konečně padlo, ačkoliv do prázdné branky, Kubalíkovi a ten pak ožil, byl najednou všude. Prospěje to celému týmu, že branky dalo více hráčů,“ všímá si olympijský šampion z Nagana.

Názor na gólmana

Potřetí ve čtvrtém utkání na světovém šampionátu dostal v české brance prostor Lukáš Dostál. V prvních dvou duelech inkasoval jedinou branku v základní hrací době, ve středu odpoledne čtyři. Přesto však svým výkonem Dostál zaujal.

„Nic bych mu nevyčetl. Naopak ke čtyřem brankám, které dostal, tak pak vytáhl několik výborných zákroků. Dánové byli nebezpeční a i když prohrávali, tak hráli sympatickým stylem dopředu, do útoku. Dostál inkasoval v oslabení do prázdné branky, druhou do boku, třetí střela byla kombinace Dánů a to je těžká pozice pro gólmana. Čtvrtý gól byl po dorážce, kdy obránci nezachytili dánského útočníka. Dostál podal velmi kvalitní výkon a nic bych mu nevyčetl,“ říká olympijský šampion a hokejový expert Martin Procházka.

Češi jsou po vítězství nad Dány v neúplné tabulce pražské skupiny druzí za Švýcarskem. Finsko a Kanada mají jedno utkání k dobru. Ale na Nory i Dány už mají čeští hokejisté šestibodový náskok.

Mistrovství světa (PLATNÉ K 16. 5. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 4 3 1 0 0 16:8 11 2. Česko 4 2 1 1 0 15:9 9 3. Kanada 3 2 1 0 0 16:9 8 4. Finsko 3 2 0 1 0 12:2 7 5. Dánsko 4 1 0 0 3 10:15 3 6. Norsko 4 1 0 0 3 8:15 3 7. Rakousko 3 0 0 1 2 12:18 1 8. Velká Británie 3 0 0 0 3 2:15 0