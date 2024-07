Druhá šance. Seemanová při rozplavbách kraulařské stovky vypadla, díky odstoupení soupeřky je ve finále

Barbora Seemanová se nakonec na olympijských hrách v Paříži postaví na start večerního semifinále kraulařské stovky. Den po účasti ve finále dvojnásobné trati skončila v rozplavbách sedmnáctá, následně ale ze semifinálové startovní listiny zmizelo jméno odhlášené Kanaďanky Margaret Mac Neilové a česká plavkyně se posunula na uvolněné místo. Daniel Gracík z rozplaveb v téže disciplíně nepostoupil, obsadil 39. pozici. Paříž 15:44 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká plavkyně Barbora Seemanová jde do finále kraulařské stovky (ilustrační foto) | Foto: Agustin Marcarian | Zdroj: Reuters

Seemanová, která v pondělí večer skončila ve finále dvojnásobné trati šestá, získala na kraulařské stovce zlato na červnovém mistrovství Evropy v Bělehradu. Finálový triumf tam navíc ozdobila vylepšením českého rekordu na 53,50.

Za tím v Paříži zaostala o 1,16 sekundy, k postupu do večerního bloku jí chybělo rovných pět desetin. Šestnáctá Mac Neilová se ale ze semifinále odhlásila, přičemž důvod pořadatelé neuvedli, a její místo zaujala česká plavkyně jakožto první náhradnice.

Rozplavby ovládla třicetiletá Švédka Sarah Sjöströmová. Světová rekordmanka a čtrnáctinásobná mistryně světa se jako jediná dostala pod 53 sekund.

Čtyřiadvacetiletá Seemanová nastoupí v 21.33 v úvodním semifinále v krajní osmé dráze. Jejím posledním vystoupením na olympijských hrách ve Francii pak bude páteční polohový závod na 200 metrů.

Devatenáctiletému Gracíkovi chyběla k postupu do semifinále sekunda a 24 setin, musel by výrazně vylepšit vlastní český rekord. Dohmátl v čase 49,65, jeho rekordní výkon z květnového mítinku v Londýně má hodnotu 48,93.

Na poslední postupové šestnácté místo bylo v Paříži třeba uplavat dva bazény za 48,41. Nejrychlejší Jack Alexy, člen zlaté štafety USA na 4x100 metrů, to zvládl za 47,57.

Český reprezentant nebyl spokojený. „Hlavně z toho důvodu, že jsem byl hodně daleko za svým nejlepším osobním časem. Je to hlavně z důvodu toho, že hned po příjezdu jsem onemocněl, takže jsem z toho naprosto vypadl. Pořádně jsem byl plavat včera. Nechci se na to vymlouvat, ale je to určitě znát,“ řekl. Úvod olympiády strávil na izolaci s nateklými mandlemi a uzlinami na krku, kašlem, bolestí hlavy a lehkou teplotou.

Gracík v minulosti vozil medaile z juniorských šampionátů, letos se na seniorském mistrovství Evropy v Bělehradu blýskl bronzem na 50 metrů motýlek. V Paříži bude jeho hlavní disciplínou motýlkářská stovka, která je v La Défense Areně na programu v pátek.