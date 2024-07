Přitáhne to pozornost a rozvíří to olympijské dění, myslí si o nové kolekci do Paříže střelec Přívratský

V pondělí v poledne Český olympijský výbor představil novou olympijskou kolekci, v úterý si ji převzali první sportovci. Několik kousků oblečení a doplňků pro olympiádu v Paříži má dvě složky - jednu běžnou volnočasovou a druhou pro slavnostní nástup. Praha 20:36 2. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva lukostřelkyně Marie Horáčková, střelec Jiří Lipták, lukostřelec Adam Li a střelec Jiří Přívratský převzali volnočasovou olympijskou kolekci pro letní olympijské hry v Paříži. Od té určené pro slavnostní nástup se poměrně liší | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: Profimedia

Jako jeden z prvních přebíral v pražském Kongresovém paláci oblečení a doplňky pro pařížské hry dobře naladěný střelec Jiří Lipták, olympijský vítěz v trapu z Tokia.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce českých sportovců na novou olympijskou kolekci do Paříže 2024

Téměř dvoumetrový střelec si vyzkoušel i nástupovou kolekci od návrháře Jana Černého – a to včetně pláště s inkoustově modrým vzorem.

„David Pastrňák je taková módní ikona, ten by nástupovou kolekci ocenil více. Pro mě je nejpohodlnější kombinace džín nebo tepláků a sportovní triko. Já tu kolekci moc neocením, doufám, že tím nikoho neurazím, je to můj osobní názor,“ komentuje Jiří Lipták.

Zahájení bez střelců

Zlatý střelec z Tokia ale pravděpodobně na slavnostním ceremoniálu na řece Seině nebude, střelci totiž mají areál pro olympijskou soutěž v Châteauroux – tedy přes 250 kilometrů od Paříže. Zde bude soutěžit i další střelec Jiří Přívratský, který si olympijskou kolekci také vyzkoušel a přebral.

První sportovci si převzali volnočasové oblečení @AlpineProcz pro Paříž. Vyzdvihli hlavně pohodlnost. ⤵️https://t.co/ak7wPBc7po — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 2, 2024

„Ten kabátek je zajímavý prvek, přitáhne to pozornost. Víří to českou společností a rozvíří to olympijské dění a konverzaci. Svůj účel to tedy splní,“ myslí si Přívratský.

Návrhář nástupové kolekce Jan Černý chtěl, aby se sportovci cítili v oblečení pohodlně, a také aby věci zastupovaly současný mladý design. Reakce veřejnosti, hlavně na plášť, jsou různé.

‚Generační boj‘

„Generační spory se projevují hlavně v názorech na nástupovou kolekci, tam je to generační boj,“ vnímá debatu šéf české olympijské výpravy Martin Doktor.

V originální kolekci se čeští olympionici ukážou světu na slavnostním zahájení pařížské sportovní události roku 26. července, ukončení pařížské olympiády je naplánováno na 11. srpna.

Národní barvy i české detaily a výrazný vzor. Kolekce, ve které se olympionici i paralympionici představí 26. července 2024 na slavnostním zahájení olympijských her v Paříži na řece Seině. #olympijskytym #jedentym #paris2024 pic.twitter.com/sq2msXGRuk — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 1, 2024