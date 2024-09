Prostě jsem to netrefil. Doufám, že mě to nakopne do mixu, věří Drahonínský po konci ve čtvrtfinále

„Já se před závodem po 14 dnech dokonce trochu vyspal. Cítil jsem se fajn, když jsem šel na trénink. Cítil jsem tady podporu fanoušků, prostě jsem to netrefil. Omlouvám se,“ popsal zklamaný David Drahonínský. Ani jeho trenér Jan Čermák nehledal po neúspěšném závodě žádné výmluvy.

„Příprava tady probíhala dobře a David se taky cítil dobře. Tady už není co dohnat. Jde o vyústění předchozích příprav a okolností. To už je jenom špička ledovce. Není co spravit nebo změnit,“ prohlásil Čermák.

„Soupeř byl prostě lepší. Neudělal moc chyb. Já jsem trefil snad jenom jednu desítku a s tím se rozhodně nevyhrává,“ uznal paralympijský vítěz z Tokia.

Další medailová naděje

David Drahonínský ale ještě na paralympiádě v Paříži nekončí, v pondělí bude v areálu před pařížskou Invalidovnou o medaile usilovat znovu - v mixu týmů s Šárou Pultar Musilovou, která v Paříži získala stříbrnou medaili a navázala tak na stříbrné paralympijské hry v Tokiu

„Já doufám, že to, že jsem teď neuspěl, mi vevnitř nakopne motor do mixu a snad to Šárce nepokazím. To by byla velká škoda, holkám se tady daří. Jednou to přijít muselo a přišlo to právě teď. Ale nejde o život, uroním slzu a jdeme dál. Pokusím se nějak nakopnout, abych se předvedl v trochu lepším světle,“ dodal světový rekordman a šestinásobný paralympijský medailista David Drahonínský.

Svou první paralympijskou medaili získal už na hrách v Pekingu v roce 2008. K lukostřelbě na vozíku se dostal potom, co v šestnácti letech kvůli náměsíčnosti vypadl z třetího patra a poranil si míchu.

Obhájce paralympijského zlata z Tokia bohužel končí už ve čtvrtfinále...



Davide, jsme s tebou. Pro nás jsi jednička #sportjejenomjeden#stejnialejini#Paris2024#paralympics pic.twitter.com/sYIVZ7FEA6 — Český paralympijský tým (@paralympicsCZ) September 1, 2024