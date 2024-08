Zkušenosti z Ria a Tokia jsou důležité. Ať už pozitivní, nebo negativní, hlásí paralympionička Musilová

Stačilo uklouznutí doma, po něm pád a další život na vozíku. Šárku Pultar Musilovou nešťastný okamžik ale nezlomil. David Drahonínský ji přivedl k paralukostřelbě a v Riu společně na paralympiádě vybojovali v mixu bronz, v Tokiu už z toho bylo společné stříbro a druhé místo v soutěži jednotlivců. Teď Musilovou čeká třetí start na hrách handicapovaných sportovců. Nymburk 11:51 18. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukostřelkyně Šárka Musilová získala na paralympiádě už tři cenné kovy | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Pro jednu ze závěrečných příprav si Šárka Musilová vybrala sportovní centrum v Nymburce, kde trénuje s dvojnásobným paralympijským vítězem Davidem Drahonínským a s manželem Petrem Pultarem.

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu o přípravě lukostřelkyně Šárky Pultar Musilové na paralympiádu

„Vypracoval se nádherně, Šárce fandím nejen jako manžel, ale i celkově. Nejsem vlastně úplně trenér. Kdyby to sportovci po těžkých úrazech tak často nezvládali, tak by bylo více paralympioniků. A medaile nejsou taková odměna, já jsem spíše hrdý na to, co dokázala. Ale v Paříži se Šárka bude snažit o co nejlepší výsledek, vždyť pořád trénuje,“ směje se Petr Pultar.

„Zkušenosti z předchozích dvou paralympiád, v Riu a Tokiu, jsou pro mě strašně důležité, protože mi ukázaly, kudy v životě jít. Ať už jde o pozitivní, nebo negativní zkušenost, například vše skrz covid, tak to bylo přínosné. Musím říct, že cesta je zatím skvělá a do Paříže se těším. Vím, co mě čeká, a těším se na diváky,“ říká Musilová.

„Snažím se dobře připravovat jak po fyzické, tak po mentální stránce. Každý sportovec ví, že hlava je velmi důležitá a umí udělat největší problém. Člověk ale musí vždycky něco obětovat, například volný čas s rodinou. Jsem strašně vděčná manželovi, že mě podporuje, a také trenérům, že mě k lukostřelbě přivedli. A že si se mnou občas zastřílí,“ pokračuje Musilová.

Faktor fanoušků

„Tokio bylo limitované covidem, takže tam nebyli téměř žádní fanoušci. V Paříži bude super prostředí, už v Riu jsem zažila obrovskou bouři, kterou dokázali udělat. Počítám s tím a uvidíme, jak se s tím popasujeme,“ těší se rodačka z Trutnova.

„Za úspěch bych považovala například překonání nějakého mého osobního rekordu a poté i medaile. Chci zastřílet svůj standard a uvidíme, jak to bude lítat ostatním. Vím, že budu závodit v jedné soutěži a v druhé se rozhodne po kvalifikaci. Buď tam budu já, nebo Tereza Brandtlová. Obě střílíme dobře a nedokážu posoudit, která z nás se na start postaví,“ dodává několik dní před startem paralympiády Šárka Musilová.

Paralympiáda se v Paříži uskuteční od 28. srpna do 9. září. Češi budou navazovat na osm medailí, které získali před třemi lety v Tokiu.