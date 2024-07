Stydím se. Celá příprava přišla vniveč, říká sportovní střelec Lipták po vypadnutí z olympijské soutěže

Bohužel ne každý příběh má šťastný konec a jeden takový zažil střelec Jiří Lipták. Obhájci zlata z Tokia tentokrát závod v disciplíně trap nevyšel, o naději na medaili přišel už v úvodu kvalifikace.

Před třemi lety zažil sportovní střelec Lipták na olympijských hrách v Tokiu nejkrásnější moment kariéry. Vyhrál zlatou medaili, stříbro navíc v disciplíně trap získal jeho dobrý kamarád David Kostelecký.

„Pocity jsou úžasné, ještě nám to, myslím, úplně nedochází, že jsme se takhle zapsali do historie,“ říkal tehdy Lipták a poté si s Kosteleckým při cestě do olympijské vesnici zpíval píseň Hany Zagorové.

Špatný začátek

Letos ale Liptákovi po olympijském závodě do zpěvu nebylo. Už po prvním ze dvou kvalifikačních dní totiž bylo zřejmé, že tentokrát se neprobojuje ani do šestičlenného finále.

„Svoje dojmy radši sdělovat nebudu. Ve druhé položce se mi podařilo nastřílet pouze 21 terčů z 25, jsem z toho zklamaný, ani nevím co říct,“ vzpomněl s povzdechem střelec z Rajhradic u Brna druhou z pěti kvalifikačních položek, která ho připravila o naděje. V průběžném pořadí se po ní dokonce dostal na poslední místo.

„Běželo mi hlavou, že jsme už čtrnáct dní pryč z domova, máme za sebou kemp, teď jsme tady. A během 25 minut je potom všechno pryč. Je to, jako když někdo v jiných sportech vypadne hned v prvním kole a celá příprava přijde vniveč. Úplně se za to stydím,“ neskrýval Lipták své zklamání ani s odstupem několika hodin po nepovedené sérii ran.

„Je mi 42, a když jsem dělal rozhovor, hrnuly se mi slzy do očí. Ale zase je to dobré znamení, že mi na tom záleží a nemám to úplně u zadku,“ přiznal Lipták.

Druhý den olympijské kvalifikace pak ukázal, že šlo skutečně o jednu nepovedenou chvíli, která ho stála šanci bojovat o další medaili. V úterý na střelnici už ani jednou nechyboval, stačilo to ale v uvozovkách jen k posunu na konečné osmnácté místo. Obhájce zlata se chtěl se soutěží rozloučit důstojně i kvůli přání dětí.

Myšlenka na Los Angeles 2028

„Děcka říkají ‚Tatínku, ty to stejně vyhraješ‘, ale ono to není tak jednoduché,“ usmíval se Lipták s tím, že jeho olympijský příběh snad ještě nekončí. Střelci mají oproti většině sportovců výhodu, že se můžou držet na vrcholu déle, a tak se závodník Komety Brno chce na olympijské hry vrátit i za čtyři roky v Los Angeles.

„Z toho, co se tady stalo, je potřeba si vzít ponaučení, aby se to případně v Los Angeles neopakovalo,“ myslel Lipták krátce po konci v jednom olympijském závodě na ten následující. Teď si ale chce už bývalý olympijský šampion v trapu především odpočinout a užít čas s rodinou.