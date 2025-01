Cheb plánuje postavit halu pro bojové sporty a gymnastiku. Zázemí pro ně v regionu zatím chybí

Cheb plánuje postavit malou sportovní halu u 1. základní školy, která by sloužila hlavně pro gymnastiku a úpolové sporty, jako je zápas, judo nebo karate. V současné době si město nechává zpracovat návrhy od architektů. Podle místostarosty Pavla Pagáče (VOK) by hala pro gymnastiku byla ojedinělá i v rámci celého kraje, protože podobně specializovaná stavba zatím v regionu chybí. Cheb 19:32 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K čemu jsou dobré bojové sporty? | Zdroj: Shutterstock

„Připravujeme novou multifunkční halu u První základní školy, kde se to i nabízí, protože tato škola vždycky byla brána jako sportovní. Měla by zde vzniknout hala, která by sloužila jednak gymnastům a dále třeba judistům. Multifunkční hala při první základní škole by byla trvale osazena náčiním pro gymnasty a stejně tak i tatami pro sporty, jako je judo, karate,“ popsal záměr města Pagáč.

V současné době se oddíly gymnastiky musí stěhovat mezi tělocvičnami a pokaždé stavět a zase uklízet potřebné nářadí. Ani oddíly bojových sportů nemají v Chebu trvalé zázemí. Nová budova by měla vzniknout podle prvních návrhů vedle současného atletického oválu u základní školy a měla by mít samostatný vchod z ulice, aby mohla fungovat i mimo vyučovací hodiny.

Studie počítá s energeticky úspornou budovou se zelenou střechou. S připraveným projektem by chtělo město začít shánět dotace. Pokud je sežene, měla by se stavba uskutečnit během několika let.