Boxer Saundres si dělal legraci z domácího násilí, za trest přišel o licenci. Nepomohla ani omluva

Britský profesionální boxer Billy Joe Saunders přišel na neurčito o licenci kvůli tomu, že si na sociálních sítích dělal legraci z domácího násilí. Úřadujícímu mistru světa WBO v super střední váze nepomohla ani následná omluva a slib, že věnuje 25.000 liber (770.000 korun) charitativní organizaci pomáhající právě obětem domácího násilí. Londýn 18:51 30. března 2020

Saunders se natáčel na video při tréninku s boxerským pytlem. Své údery doprovázel „radami“ mužům, jak trefit správně svou partnerku, když už to s ní nebude v koronavirové karanténě k vydržení. Britská boxerská kontrolní komise po prošetření případu pozastavila Saundersovi platnost licence, o jejíž opětovnou platnost bude muset žádat během slyšení. Jeho termín ještě nebyl určen.

Třicetiletý Saunders je v profesionálním ringu neporažen ve 29 zápasech. V Las Vegas se měl 2. května střetnout s Mexičanem Saúlem „Canelem“ Álvarezem, ale duel o sjednocující titul byl kvůli pandemii koronaviru odložen.

Za své poznámky na videu se Saunders, jenž pochází podobně jako například mistr světa v těžké váze Tyson Fury z komunity kočovníků, omluvil. „Byla to hloupá chyba, ale rozhodně jsem nikomu nechtěl ublížit nebo propagovat domácí násilí. Po celém světě umírají na koronavirus lidé a chtěl jsem jen trochu odlehčit situaci. Zjevně se to nepovedlo. Můj styl humoru nesedí každému,“ řekl.

Nešlo nicméně o první Saundersův prohřešek. Před dvěma lety dostal od boxerské komise pokutu 100 000 liber za jiné video na sociálních sítích, na němž nabízel drogově závislé ženě dávku drogy za to, že bude mít s náhodně zvoleným mužem sex nebo ho uhodí. Tento měsíc zase údajně Saunders telefonoval na leteckou společnost Delta Airlines a informoval její pracovníky o tom, že tři jiní boxeři letící z Las Vegas do New Yorku mají koronavirus. Všichni byli z přepravy vyřazeni.