Vytřely jsme jim zrak, těší bronzovou lukostřelkyni Brandtlovou první paralympijská medaile

Česko na paralympiádě v Paříži rozšířilo svou medailovou sbírku. Zasloužily se o to dvě lukostřelkyně na vozíku. Šárka Pultar Musilová získala stříbro a Tereza Brandtlová bronz.

„Průběh se opakuje, takže úplně skvělé. Hlavně fanoušci, to byla neskutečná atmosféra. Bylo to hrozně hezké,“ těšilo Pultar Musilovou. Ta ve finále podlehla velmi dobře střílející Číňance a tak v Paříži zopakovala stříbro z paralympijských her v Tokiu.

„Hezčí by byla ta zlatá, ale i za stříbrnou jsem ráda,“ dodala zkušená paralympionička.

Šárka Pultar Musilová vstoupila do paralympijského závodu velmi napínavým soubojem s Turkyní, kterou porazila posledním šípem v poslední páté sadě, když trefila desítku. Pak Šárku čekalo české semifinále s Terezou Brandtlovou.

„Neuvěřitelné, skvělé. Myslím, že jsme vytřely zrak, že je to úplně skvělé. Dvě Češky, nádhera,“ usmívala se Tereza Brandtlová.

Osudové zranění

Pro ni je bronz z Paříže první paralympijskou medailí. Cesta k ní byla dlouhá. V 18 letech si při autonehodě na Islandu poranila míchu.

„Krční páteř, mícha mi vyletěla ven z páteře. Následná kvadruplegie,“ vzpomíná Tereza na moment, kdy jí ochrnuly všechny končetiny i trup. Nedokázala udržet příbor a musela se znovu učit jíst. K lukostřelbě se dostala na popud fyzioterapeutky. Sport ji okamžitě pohltil.

„Jela jsem si to vyzkoušet a spadla jsem do toho úplně celá,“ dodává bronzová medailistka.

České lukostřelkyně ještě neřekly na paralympiádě poslední slovo. Šárka Pultar Musilová ještě nastoupí s Davidem Drahonínským v mixu týmů, se kterým už vybojovala stříbro v Tokiu a také bronz v Rio de Janeiru.

Neuvěřitelný úspěch pro českou paralympijskou výpravu v Paříži.



