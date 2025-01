Dakar člověka rozbije. Klíčová byla pohoda v týmu a bezchybná navigace, říká vítěz Dakaru Macík

Jezdec týmu MM Technology Martin Macík obhájil vítězství v kategorii kamionů na Rallye Dakar s náskokem přes dvě hodiny. Třetí skončil s odstupem dalších pěti minut Aleš Loprais, který ovládl závěrečnou etapu a připsal si pátý dílčí triumf. „Je to unavující, museli jsme být v kamionu deset hodin denně. Dakar člověka rozbije,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál vítěz 47. ročníku Macík. Šubajtá (Saúdská Arábie) 19:00 18. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Macík se svojí posádkou na letošním Dakaru | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Podle vašich slov jste, stejně jako loni, vyhráli tzv. „o parník“. Které okamžiky byly pro letošní přesvědčivé vítězství rozhodující?

Určitě první polovina závodu. Čekala nás Chrono48, tedy maratonská dvoudenní etapa. Ta byla z celého Dakaru nejnáročnější. Během té jsme vyhráli a ostatním jsme utekli o hodinu, u některých i více. Hlavní byla navigace a schopnost mého navigátora Františka Tomáška.

Do čela rallye jste se dostal ve zmíněné druhé etapě a první místo už neopustil. Mluvil jste o tom, že vašimi největšími výhodami byla navigace - to, že se vám vyhnuly technické problémy, přičítáte hlavně štěstěně - nebo štěstí přeje připraveným?

Určitě to druhé. Dakar je závod na dva týdny a hlavně je navigační. To znamená, že je velký nárok kladený na techniku. V atletice je například největší tíha na člověku, tady je to na ten stroj. My jsme minulý rok představili nový stroj, který jsme si postavili sami. Byl zase o něco lepší a úplně bez problémů. Když vše funguje výborně, tak se dobře jede. Nemusíte se potýkat s technickými závadami, které vás stojí čas a posun o několik míst dozadu.

Čím to, že jste byli v navigaci tak suverénní?

Myslím, že klíčová byla pohoda v týmu. A navigace, ta byla prostě bezchybná. Nechci Františka úplně chválit, on by se poté vychloubal do vesmíru (smích), ale dařilo se mu, mohli jsme si věřit a pohoda byla společná. Věděl, co má dělat, a když se stalo něco špatného, tak mi to řekl a vzali jsme to zpět. To se stává každému, a když ztratíte pár minut, tak se nic naděje. Když ale ztratíte 40 minut, tak to může rozhodnout závod.

Martin Prokop, který mezi kamiony skončil jedenáctý, prohlásil, že šlo o neskutečně těžký Dakar. Souhlasíte?

Souhlasím. První polovina nás zaskočila, a to i přesto, že jsme si říkali, že pojedeme těžké etapy, budou tam kameny a bude to změna od minulých let. Čekali jsme, že ze 450 kilometrů bude tak 150 po kamenech - a my po nich jeli celou dobu. Je to unavující, museli jsme být v kamionu deset hodin denně. Dakar člověka rozbije.

Není závod ochuzen - necháme-li stranou chvíli politiku - neúčastí ruských a běloruských kamionů, které obvykle patřívaly mezi favority?

Samozřejmě je. V závodě chcete mít konkurenci, my se ji občas snažíme i budovat, vyrábíme kamiony pro jiné závodníky na Dakaru. Doufám, že do budoucna se tato situace vyřeší, chceme se srovnávat s nejlepšími. Mezi které patří i ruští piloti.

Jak se díváte na zvažovanou možnost, že by se Rusové a Bělorusové na Dakar v příštím roce vrátili, i kdyby konflikt na Ukrajině neskončil?

Upřímně, přišlo by mi to zvláštní. Stalo se spoustu věcí, trvá to dlouho a záleží na budoucím vysvětlení. Rusové i Bělorusové se můžou vrátit, Mezinárodní automobilová federace FIA popsala několik možností, podle kterých se můžou dostat na jakkýkoliv závod. Jejich hlavní tým, Kamaz, je financovaný a vlastněný státem, tak to aktuálně bohužel nepůjde.