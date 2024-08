Mistry světa v discgolfu jsou Američan Robinson a Finka Salonenová. Turnaje se účastnili i Češi

Discgolf vznikl v 80. letech minulého století ve Spojených státech a pak se rozšířil po celém světě. V Česku je dnes přes 150 hřišť na tuto hru.

Na hřišti s 18 jamkami se nyní v USA při mistrovství světa postupně vystřídalo 350 hráček a hráčů. Nadšení diváků a fanoušků se střídalo s maximálním soustředěním soutěžících.

Podle realitního makléře Brada ze Severní Karolíny posiluje discgolf všechno. Tělo i psychiku. Dříve hrával normální golf s míčkem, ale když poznal chození po golfovém hřišti s diskem, úplně tomu propadl.

Paní Heidi z Virginie je matkou tří malých dětí, takže kočárek a neklidné ratolesti jsou pro ni velký hendikep. Proto s manželem a švagrem obvykle prohrává, ale hra ji baví a užívá si ji.

Česká účast

Na mistrovství hráli i dva Češi. Jakub Knápek z Nového Jičína se do finále neprobojoval. Byl to jeho první turnaj v Americe. Proto ho mnoho věcí zaskočilo.

„Určitě trochu teploty, protože ruce se více potí, zvlášť když hrajete turnaj a jste ve stresu. Je potřeba používat trochu jiné vybavení, něco na vysoušení rukou, což jsem doposud nedělal. Jinak taky velikost všeho, třeba hřišť. V Americe jsem poprvé, takže velká auta, velké domy, velké cesty, ale ta hřiště jsou nádherná,“ vyprávěl nadšeně Knápek.

I v Česku jsou discgolfová hřiště v krásných parcích. Například v Moravském Krumlově, ve Vyškově, v Jindřichově Hradci, kolem zámku Konopiště a hned několik hřišť je v Praze.

Na českých hřištích se na profesionální dráhu hráče disgolfu připravoval také Jakub Semerád z Čáslavska.

Jakub Semerád | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Vypadá to, že 23. místo, takže jsem spokojený. Být do desítky ve světě, to by byl dobrý úspěch, ale snad to vyjde příští rok. To třiadvacáté místo je taky dobré,“ pochvaloval si Semerád.

I když samozřejmě většina závodníků odešla bez medaile nebo poháru, podle člena organizačního týmu Wilbura Wallise ze státu Illinois bylo mistrovství úspěšné pro všechny.

Diváci se bavili a hráči si užívali soupeření v krásném prostředí. Prostě, o víkendu si všichni užili spoustu legrace.