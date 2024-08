Snažila jsem se závod pojmout jako dobrý trénink, těšil triatlonistku Kuříkovou triumf v Hradci Králové

V Hradci Králové se konaly historicky první závody legendárního triatlonového podniku Ironman na našem území. O to větší radost přinesly české olympioničce Petře Kuříkové, která zvládla dva kilometry plavání, 90 kilometrů na kole a půlmaraton nejrychleji ze všech žen. Hradecký poloviční Ironman vyhrála v čase 4 hodiny, 6 minut a 20 vteřin. Hradec Králové 10:43 19. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko se zapsalo na světovou mapu slavné značky Ironman. Hradec Králové hostil historický závod | Zdroj: IRONMAN 70.3 Hradec Králové

Petro, když přišlo rozhodnutí, že brzy po olympijském triatlonu půjdete do hradeckého Ironmana?

Přemýšlela jsem o tom delší dobu, ale finální rozhodnutí přišlo opravdu až po olympijských hrách. Tedy 14 dní před tímto závodem. Věděla jsem totiž, že jsem na tom fyzicky dobře, protože jsem na olympiádu hodně trénovala. Ale v Paříži mi to bohužel úplně závod nevyšel. Tak jsem tu formu chtěla využít na dalším závodě. A myslím si, že to bylo správné rozhodnutí.

Kolikrát jste si už vyzkoušela tuhle poloviční distanci velkého Ironmana?

Pro mne byl tohle první Ironman. Takže to byla velká premiéra. Ale ono je občas lepší, když člověk úplně neví, do čeho jde. Snažila jsem se závod pojmout jako dobrý trénink, abych to nepřepálila. A ono to vyšlo.

Potkala vás na trati vůbec nějaká krize? Bylo totiž velké dusno, což mohlo být nepříjemné.

Myslím si, že mi pomohlo, když jsem dobře vyplavala. Pořád jsem čekala, že mne na kole holky dojedou, ale to se naštěstí nedělo. Až 20 kilometrů před koncem cyklistické části mne dojela Britka.

Vy jste silná v běhu, Britka, která nakonec skončila v závodě druhá, je naopak vynikající cyklistka. Možná se tolik neznáte, protože Ironman neběháte, ale věřila jste si na závěrečnou běžeckou část?

Já jsem holky vůbec neznala. Ale když jsem přijela do depa, tak se Britka ještě přezouvala do ponožek. Tak to mi pomohlo, že její náskok nebyl tak veliký. Samozřejmě jsem si v běhu věřila, ale zase jsem měla obavy, abych nedostala křeče po cyklistice, tak jsem s během začala spíše opatrně. Myslím, že se mi to vyplatilo.

Jak se vám plavalo středem města Hradec Králové v Labi, kde řeku lemovaly po obou březích stovky fanoušků?

Bylo to nádherné. Já jsem si moc užila to, že nás na startu nebylo úplně mnoho, tak jsem si mohla plavat své tempo. Nebyla tam úplně taková ta bitka jako v olympijském triatlonu. Takže to plavání v řece, kde byli z obou stran fanoušci, bylo opravdu nádherné.

Říkáte si, kde máte své limity? Protože jste vynikající na sprinterských triatlonových závodech, také v olympijském triatlonu a nakonec v polovičním Ironmanu takový úžasný výsledek.

Myslím si, že holky z polovičního Ironmanu a my z toho olympijského triatlonu trénujeme hodně podobně. Tak je to hodně srovnatelné. Zřejmě si zkusím ještě pár dalších půl Ironmanů v dalších letech. Nebo i letos.

Když hovoříte o půl Ironmanovi, není někde v hlavě schovaný ten plný, celý legendární Ironman?

Nikdy neříkej nikdy. Ale zatím si to, upřímně řečeno, vůbec nedokážu představit.

V Hradci Králové se vám ale líbilo, takže se tu mohou těšit na vaši další účast při Iromanovi v příštích dvou letech?

Doufám, že se tento krásný závod udrží a bude se pokračovat v tradici. Pokud to tak bude, velmi ráda se zde opět postavím na start.