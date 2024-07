Hrát o finále s nejlepším týmem světa je svátek baseballu, říká trenér Chadim před duelem s Japonci

Česká mužská reprezentace je před závěrečným duelem v elitní skupině nejnabitějšího Pražského baseballového týdne v historii ve hře o postup do finále. S bilancí jedné výhry i porážky má vše ve svých rukách. Bude ovšem potřeba bezpodmínečně porazit zatím suverénní jedničky světového žebříčku Japonce, kteří ale přivezli do Česka univerzitní výběr budoucích hvězd. Praha 11:04 8. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Zelenka se v zápase proti Německu na Pražském baseballovém týdnu blýskl homerunem | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Omlazený český národní tým po dvou zápasech Pražského baseballového týdne během jednoho dne dál drží naději na obhajobu prvenství. Češi sice z úvodního kvůli bouřce odloženého duelu s Tchaj-wan odcházeli v neděli kolem poledne poraženi 1:3, ale večer si poradili před tisícovkou diváků s Němci 4:3.

Díky tomu si v pondělí od 19 hodin zahrají se zatím stoprocentním japonským univerzitním výběrem o postup do finále.

„Představa, že jdete hrát s nejlepším týmem světa o to, kdo postoupí do finále, je svátek baseballu. Máme dvanáct hráčů ročníku 2000 a mladší, za to jsem taky rád,“ pochvaluje si trenér českých baseballistů Pavel Chadim, že je se svými svěřenci před závěrečným duelem v elitní skupině nejnabitějšího Pražského baseballového týdne v historii ve hře o obhajobu prvenství.

Bitva se samuraji

„Jsme hrozně rádi, že přijali naše pozvání. Určitě to bude dobrý tým, který se nebude výrazně lišit od japonských samurajů. Myslím si, že budeme hrát dobrý baseball, jdeme vyhrát,“ říká sebevědomý Martin Mužík.

Japonští baseballisté jsou poprvé v historii v Česku a zatím tu jen vyhrávají. S Německem si poradili 7:3 a Tchaj-wan porazili 3:2.

„Je to naprosto geniální, máme vyprodáno. Strašně se na to těším, budeme se snažit poprat co nejvíc, získat další vítězství a postoupit do finále. Titul samozřejmě chceme, Japonsko je velký favorit, bude to bitva,“ říká jeden z nováčků Martin Zelenka, který výhru nad Němci před tisícovkou fanoušků v ochozech podpořil v Eagles Parku homerunem.

Zelí can certainly make your hands clap…



2 - 0 | 2nd inning#baseballczech #praguebaseballweek pic.twitter.com/vNBMo533FG — BaseballCzech (@BaseballCzech) July 7, 2024

Druhý homerun měl na svědomí naopak jeden z nejzkušenějších. „Určitě potřebujeme nad Japonci vyhrát, nebude to vůbec jednoduché. Jsme tady s hodně mladým týmem. Letos nemáme žádnou vrcholovou akci, takže trenér Pavel Chadim zkouší hráče do pole. Mladí hráči plní svou úlohu a jsou v týmu hodně platní. Velká výhoda je, že spolu kluci vyrůstají a vídají se každý týden v extralize,“ popisuje Mužík.

Poprvé v historii na domácí půdě vyzvou čeští baseballisté Japonce. Hrát budou v pondělí od 19 hodin, a pokud prohrají, bude je čekat na Pražském baseballovém týdnu úterní duel o třetí místo.