Kornfeil bude v Brně obhajovat kvalifikační triumf a třetí místo v závodě, tlak ale necítí

Kornfeil loni dojel v závodě kategorie Moto3 třetí a neudržel tak první místo z kvalifikace. Jako první Čech po jedenácti letech si ale užil, jaké to je na domácí Velké ceně vystoupat na pódium.

„V podstatě na to myslím, kudy chodím, ve dne i v noci. Přesně vím, co jsem v každém kole závodu co jak dělal. Jako by to bylo před pěti minutami, když zavřu oči a vybavím si kvalifikační kolo,“ popsal Radiožurnálu šestadvacetiletý jezdec.

V sobotu čeká Kornfeila po roce opět kvalifikace na brněnskou Grand prix. Loňské zkušenosti při ní chce využít. „Hodně jsem si v posledním týdnu promítal to ideální kolo, jak bych ho chtěl zajet,“ přiznal.

Loňskou kvalifikaci může jezdec z Rohatce na Hodonínsku maximálně vyrovnat, lepší než první nedojede. Třetí místo ze závodu ale zlepšit chce. Žádný tlak plynoucí z loňského úspěchu nevnímá.

„Nic svazujícího na tom není, když dokážu dojet jeden rok na pódiu, tak je to přece bezva. Letos jsem to zase dokázal a myslím si, že na to mám,“ připomněl Kornfeil, že letos v červnu dojel třetí v nizozemském Assenu.

Kvalifikace ve třídě Moto3 se zúčastní i další český jezdec Filip Salač. Karel Abraham bude usilovat o co nejlepší místo na startu v nejsilnější kubatuře MotoGP.