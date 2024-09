Táta je můj vzor, říká šestnáctiletá naděje českého lezení Šindel. Vylezl cestu, kterou nezvládl ani Ondra

Jeho rodiče jsou, jak sám říká, lezci tělem i duší. Poprvé ho pověsili na skálu někdy ve čtyřech letech. Tak brzo, že si to nepamatuje. „Ale lezení mě začalo hodně bavit až v deseti letech, kdy jsem s mamkou přelezl cestu obtížnosti 7c ve Španělsku. To mě nakoplo. Pak jsem se do toho ponořil a začal pořádně trénovat. Od té doby je to spíš už celý životní styl,“ říká Pepa Šindel.

„Většina šestnáctiletých kluků určitě nechce být celé dva měsíce prázdnin na dvou metrech čtverečních v autě. Já to tak mám rád. S rodinou je to skvělé,“ říká mladý lezecký talent.

„Brácha je můj nejlepší tréninkový parťák. Můj táta Pen mě ze všech lezců nejvíc motivuje. Je to můj vzor, a navíc super týpek,“ dodává a zmiňuje svého tátu přezdívkou, pod kterou je známý v lezecké komunitě.

V cestovatelském a outdoorovém podcastu Casablanca popisuje některé z nejtěžších cest, které vylezl. Chiroptera 9a+ v Súlovských skalách na Slovensku, Pornographie 9a v Céüse ve Francii nebo Hades 9a v Rakousku.

Prostě existovat v přírodě

„Baví mě objevovat nové oblasti a prostě existovat v přírodě. Na našich cestách se pohybujeme 99 procent času v přírodě. Jen každý třetí den si dojedeme nakoupit,“ usmívá se během rozhovoru na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují, kam dorazil přímo z cesty po lezeckých oblastech Rakouska, Německa a Francie. Když mají Šindelovi „odpočinkový“ den od lezení, vyrazí prý na několikahodinový trek.

Přístup Pepy Šindela k lezení a „setkání generací“ můžete detailněji sledovat i ve filmu Lezci, který mladý talent a jeho rodina natočili s Adamem Ondrou v Bystrické dolině na Slovensku. Anebo sledujte novinky na jeho instagramu a blogu.

Jaké byly jeho nejtěžší cesty a jaký má Pepa Šindel lezecký styl? Chtěl by na olympiádu? Co čte a jak si rozumí se svými spolužáky, kteří nelezou? Jak trénuje a funguje lezecká rodina Šindelových? Poslechněte si audio na začátku článku.