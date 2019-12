Fandí mu Češi i boxer Mayweather. UFC nadchl uzbecký zápasník, co se fotí i s českou vlajkou

Capital One Arena, kde své zápasy obvykle hrají hokejisté nebo basketbalisté Washingtonu, viděla v sobotu trochu jiné představení. V rámci galavečera UFC on ESPN 7 se v ní totiž představila elita MMA a bylo se rozhodně na co dívat.

Největší hvězda MMA se vrací. McGregor oznámil termín zápasu a nadiktoval si soupeře Číst článek

Z českého pohledu byl největším tahákem souboj uzbeckého bijce Machmuda Muradova s domácím Trevorem Smithem, na jehož konci se po fantastickém výkonu radoval prvně jmenovaný borec, který nadchl nejen fanoušky, ale i vedení nejprestižnější zápasnické organizace UFC.

Uzbekistán a Česko dělí sice zhruba vzdálenost 4500 kilometrů, ale v jedné věci jsou si až překvapivě blízko - lásce k Machovi, jak se u nás Muradovovi lidově přezdívá. Devětadvacetiletý zápasník se v České republice zabydlel v roce 2011 a protože se vždy věnoval bojovým uměním, zamířil do tělocvičny, kde se ho ujal trenér Petr Kníže.

Díky atraktivnímu stylu zápasení a hlavně úspěchům, si Macha v Česku rychle oblíbili a skromný Uzbek dál tvrdě makal a čekal na svoji příležitost. Ta nakonec přišla.

Osudové setkání?

V roce 2017 zavítal do Prahy jeden z nejbohatších sportovců planety a neporažený boxerský šampion Floyd Mayweather.

Možná za to mohla náhoda, možná Muradovova znalost cizích jazyků, každopádně tihle dva si zkrátka „sedli“, stali se dobrými přáteli. Americký boháč navíc přibral skromného Čechouzbeka pod svá křídla a s nadsázkou se dá říct, že od té doby zaregistroval Muradovo jméno celý svět.

Pak už to bylo opět na Machovi, aby ukázal své umění a probojoval se až do slavné UFC, což se mu v září letošního roku povedlo. V ostrém debutu s Italem Alessiem Di Chiricem zvítězil a teď o uplynulém víkendu o sobě dal hlasitě vědět. Nebylo divu, že organizace označila Muradovovův souboj se Smithem za „výkon večera“.

Fanoušci UFC po celám světa se tak učí nové jméno, které v budoucnu může konkurovat těm nejlepší. A Machova láska k Česku? Tu opět doložil pozápasovou fotkou z oktagonu, když si na rameni kromě uzbecké, vystavil i českou vlajku.