Třetí sport v Česku. Basketbalovou ligu navštěvuje více fanoušků, pomohla i krize Nymburku

Basketbal je po fotbale a ledním hokeji třetím nejnavštěvovanějším sportem v Česku. Už v základní části se návštěva často přehoupla přes tisícovku fanoušků a v probíhajícím play-off jich chodí ještě víc. Hlavním důvodem zvýšené atraktivity NBL jsou horší výkony osmnáctinásobného mistra z Nymburku. Praha 10:50 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít BK Děčín - Ostrava. 2. zápas čtvrtfinále play-off NBL. vlevo Igor Josipovič, vpravo Štěpán Svoboda | Zdroj: Profimedia

Osmnáctinásobný mistr české basketbalové ligy Nymburk už podruhé ve čtvrtfinálové sérii prohrál s USK Praha. V sérii sice i tak vede 3:2 na zápasy, ale jeho celosezonní problémy těší nejen všechny soupeře, ale třeba i sponzory.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, proč je basketbal v Česku momentálně třetím nejatraktivnějším sportem

Po letech středočeské dominance totiž liga dostala nový náboj a díky němu je daleko atraktivnější.

„Mnoho týmů má pocit, že by ho zrovna letos mohlo porazit, a to přináší ty sekundární vlivy. Vyrovnanost utkání, emoce na hřišti, v hledišti a tyhle emoce, které jsou jak negativní, tak pozitivní, přivádí lidi do hal,“ popisuje pro Radiožurnál Sport možné důvody atraktivity basketbalu v Česku bývalý trenér Michal Ježdík.

Nymburk i přes jedenáct proher v dlouhodobé části nakonec vstupoval do play-off z první pozice. Narazil tak ve čtvrtfinále na tým USK Praha, který postoupil až z předkola. V předchozích letech by to byla jasná záležitost, ale letos můžou příznivci Pražanů reálně věřit případnému překvapení.

Proto se na jejich domácí zápasy v této sérii přišel podívat i fanoušek David Kratochvíl: „Rozhodně bych před pár lety nešel na čtvrtfinále osmého s prvním, USK proti Nymburku, protože by bylo jasné, jak to dopadne. Tím, že Nymburk není tak dominantní, jak býval posledních 10 nebo 15 let, tak to napětí je. Je super, že předem nevíš, kdo postoupí.“

Nový slogan

Předem nevíš – právě tak zní hlavní slogan marketingové kampaně, kterou basketbalová federace spustila před začátkem play-off. A podle ligového sekretáře Šimona Sedlaříka se líbí i titulárnímu partnerovi soutěže.

Basketbalová dáma Hejková vypráví o Eurolize, Rusku, i o křivdách. ‚Nepřipouštět si, že je to těžké,‘ říká Číst článek

„Strašně mě potěšilo, jak moc z toho byl partner nadšený. Dlouhá léta tu něco bylo, co fungovalo, ale to, jak jsme do toho šlápli, nejen my, ale i samotné kluby a chtějí Nymburk sesadit, tak je pro partnera atraktivní a chce toho být součástí,“ myslí si.

Atraktivního vývoje sezony chce vedení NBL samozřejmě využít i z dlouhodobého hlediska. „Ambice jsou takové, že chceme prodávat NBL jako produkt, už to prostě není koníček, jako to bylo v minulosti, ale je to byznys a je nutné k tomu tak přistupovat. Z tohoto důvodu liga posiluje i v oblasti PR roviny a chceme být vidět,“ dodává Sedlařík.

K viditelnosti lize určitě prospívá dosavadní průběh play-off. Do semifinále zatím postoupil jen Děčín, který vyřadil Ostravu v pěti zápasech. Zbylé týmy čekají šestá utkání, a to i Nymburk, který vede nad USK jen 3:2. Dva zápasy ve čtvrtfinále Středočeši prohráli poprvé v historii.