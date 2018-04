Ochuzený šampionát. Na vzpěračském mistrovství Evropy chybí kvůli dopingu několik velmocí

Mezinárodní vzpěračská federace vyhlásila na konci minulého roku tvrdý boj proti dopingu. Země, ve kterých loni komisaři odhalili 3 a více siláků s pozitivními testy, se v roce 2018 nesmějí účastnit mezinárodních akcí.

„Já si myslím, že je to důsledek i toho, že jim předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach pohrozil, že jestli budou s dopingem dál pokračovat, vyloučí je z programu olympijských her. To by pro vzpírání byla těžká rána," říká Michal Polák z českého antidopingového výboru.

Vzpírání patří mezi tradiční olympijské sporty a poprvé se v něm soutěžilo už v roce 1920 v Antverpách. Mezinárodní olympijský výbor ale nemůže přehlížet jasná čísla - zpětné testování vzorků z her v Pekingu a v Londýně odhalilo 29 pozitivních nálezů u medailistů. A tak se vzpíraní snaží polepšit, aby Mezinárodní olympijský výbor nevyřadil siláky z vrcholné akce v Paříži v roce 2024.

Mezinárodní cyklistická unie zpřísní boj s mechanickými podvody při závodech Číst článek

„Rusko a postsovětské země, jejich představitelé by se na mě zlobili, že to říkám, ale tam je ten problém skutečně zakořeněný. Možná se v tom vzpírání projevuje nejvíce, ale je to skutečně tak. Tam je to dopingem stále dost prolezlé. Ale zdůrazňuji, není to jen doména Ruska,“ říká Polák.

Aktuálně jsou z evropských zemí v trestu reprezentace Ruska, Ukrajiny, Moldavska, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska a Turecka. Neznamená to, že by se na západě nedopovalo, ale spíš že je vzpírání mnohem populárnější ve východní Evropě.

„Ale pravdou je to, že vzpírání už v minulosti bylo víceméně doménou východních zemí. Pak tam samozřejmě byli Turci a třeba Írán. Na západě to pro ně není tak atraktivní," vysvětluje Polák.

Především kvůli olympijským hrám se teď snaží vzpírání očistit i poměrně radikálním způsobem, ale Michal Polák věří, že se nedočkáme podobně ochuzených šampionátů i v jiných tradičních sportech.

„To si doopravdy nemyslím. Atletika je rozšířená po celém světě a dopingových kontrol je tam podstatně víc. Vzpěrači mají jeden dva vrcholy různých soutěží mimo šampionáty zas tolik nemají," doplňuje Michal Polák z českého antidopingového výboru a porovnává vzpírání s atletikou, ve které je už přes dva roky v trestu za doping ruská reprezentace.